高虹安失言遭綠營網軍出征　趙少康：民進黨已被側翼「尾巴搖狗」

▲中廣董事長趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆博士論文涉抄襲，召開記者會澄清後又因「中華大學夜間部」失言風波引發戰學歷爭議。中廣董事長趙少康22日表示，高虹安的「中華大學夜間部」一說確實言論失當，不過最讓人匪夷所思的是中華大學學生會接受道歉後，竟遭大量綠營網軍出征，痛批「側翼把台灣的選舉、社會搞得是非不分，高虹安事件反映民進黨已被側翼『尾巴搖狗』。」

趙少康表示，高虹安的「中華大學夜間部」一說，雖是在綠營圍剿之下一時氣憤而顯現出學術驕傲的一面，但這部分確實言論失當，也傷害了中華大學同學的情感，做出不好的示範。不過，最讓人匪夷所思的是她迅速向中華大學學生致歉，而中華大學學生會願意接受她道歉後，學生會竟被大量綠營網軍出征，還有綠營側翼直指「學生會自己想當狗」，讓人不禁感嘆這社會真的病了。

「高虹安為自己不恰當言論道歉，中華大學學生會展現氣度接受道歉，究竟錯在哪？」趙少康認為，綠營網軍側翼紛紛攻擊學生會，這種荒謬現象真的很可笑，「一個政黨的正規軍跟側翼竟然往完全相反的方法操作，中華大學到底是綠營捍衛的對象還是只是綠營用來鬥爭的武器？早已不言而喻。」

趙少康指出，親綠公關公司及綠營網軍直接、間接地不知道拿了民進黨多少錢，然後在選舉時對政治立場不同的人、事、物進行摧毀式的攻擊或打擊；然而，透過這起事件已經看出，民進黨側翼已經大到連民進黨自己都管不住，可謂養癰貽患，網軍已經大到連蔡英文也不敢去指責、不敢去要求，只能承受苦果，自己跑到花蓮看證嚴法師，這就是真正的「側翼治國」，台灣的未來不應該是這個樣子。

趙少康痛批，民進黨再如何戀棧權位都不能用政府的錢直接間接給側翼，把他們養大、養肥，鼓勵他們捏造一些似是而非的假新聞，把台灣的倫理、是非、價值觀通通搞亂搞混淆，如今更把台灣的選舉、社會搞得是非不分、黑白不明、天網恢恢，他狠嗆「民進黨最後一定會被反噬，高虹安事件反映民進黨已被側翼『尾巴搖狗』。」