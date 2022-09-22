「民進黨誰在包庇周玉蔻」　國民黨三問鄭運鵬：是不是你好朋友？

▲國民黨22日召開「誰在包庇周玉蔻？三問鄭運鵬」記者會。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對資深媒體人周玉蔻批評慈濟，國民黨桃園市議員舒翠玲、文傳會副主委暨新竹市議員參選人何志勇以及文傳會副主委練鴻慶22日召開記者會指出，重要的從來不是周玉蔻，而是民進黨選擇與周玉蔻站在一起，更三問民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，「周玉蔻是不是你的好朋友？」、「認不認同周玉蔻對慈濟的看法？」、「同不同意用政府標案跟周玉蔻交朋友？」

對於周玉蔻曾公開指稱4月14日恩恩案當日「新北市衛生局沒有人值班，沒有人接電話」，練鴻慶告發她「散布有關疫情謠言罪」，新北地檢署予以簽結，理由是「周玉蔻言論即便是謠言，也沒有生損害於公眾或他人之虞，不符合成罪要件。」

練鴻慶痛批，在疫情期間造謠衛生局沒人值班無罪，檢方等於是宣示，台灣可以合法地造謠警察局、消防局沒人值班、颱風時縣市政府沒人值班，這與過去司法的標準相差太遠。

練鴻慶舉例，有民眾臉書臉文只有四個讚，就被警方以「社維法」移送；謝和弦分享「大麻可殺死新冠肺炎病毒」，被判罰金六萬元。他感嘆現在是「罵民進黨辦到死，幫民進黨罵就死不辦」，周玉蔻因為是幫民進黨造謠侯友宜市府，就不用負擔法律責任。

「民進黨內，誰在包庇周玉蔻？」練鴻慶認為，在行政部門是陳時中無疑，周玉蔻曾多次洩露中央指揮中心未公開資料而無需負責；而在國會，最大的嫌疑人就是鄭運鵬。練鴻慶補充，這次桃園選舉，周玉蔻等於是鄭運鵬的「中央電視台」，不但有最優先的專訪機會，也一路協助鄭運鵬的選情，質疑鄭運鵬「周玉蔻是不是你的好朋友？」

不僅如此，何志勇也認為，如果民進黨真心認同慈濟，那就表示慈濟說「政府擋疫苗」是事實，蔡英文、陳時中乃至於黨團幹部鄭運鵬就必須解釋，為什麼去年要擋上海復星代理的BNT疫苗？因此他二問鄭運鵬，「是否認同周玉蔻對慈濟的看法？」

舒翠玲則痛批周玉蔻於放言科技中，四年接了政府870萬元標案；中油、台電都向周玉蔻下廣告，文化部請周玉蔻「先期調查」流行音樂故事館，交通部付費周玉蔻宣導春節疏運、藍色公路。舒翠玲質疑，周玉蔻有流行音樂館、藍色公路的專業背景嗎？這顯然是民進黨與側翼的一種利益交換，所以三問鄭運鵬，「贊成用納稅人的錢跟周玉蔻交朋友的作法嗎？」