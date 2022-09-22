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柯志恩喊話「高雄重陽禮金」加碼發！　這類人最高可領現金2萬

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩今日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會，會中提出6大政見，其中一項為重陽敬老金加碼。她說，因應通膨物價上漲，65歲以上未滿80歲者，敬老金提高至每人1500元、80歲至89歲者每人2000元、90歲至99歲每人5000元、100歲以上每人20000元。

今日柯志恩的高齡政見發表會，找來國民黨高雄市議員鍾易仲、李雅靜一同出席站台。她提出「長者樂活六保障」，包括「廣設小規模多機能服務中心」、「社宅托老優先住，並擴大老屋換居」、「打造全齡樂活社區」、「推動無障礙環境改善及生活輔具專案補助」、「擴大全齡共融式公園」、「重陽敬老金再加碼」。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩提出「長者樂活六保障」。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩說，人口老化已成為社會趨勢，以高雄來看，截至今年8月底，65歲以上人口數為49萬593人，老年人口占比達18.01%，距離超高齡社會20%占比的門檻已越來越近。根據預估，2027年也就是5年後，高雄老年人口數將佔全市人口20%以上，所以除了長者照顧議題外，如何提升長者社會參與，以及確保其居住與經濟安全，是刻不容緩的課題。

為因應通膨物價上漲，柯志恩提出提高重陽敬老金補助，讓65歲（原住民55歲）以上未滿80歲者每人提高至1500元、80歲至89歲者每人2000元、90歲至99歲每人5000元、100歲以上每人20000元，以減輕高雄長輩生活負擔。

另外，高雄38個行政區裡就有22個區老年人口占比超過全市平均，但目前卻僅有11家「小規模多機能服務服務中心」。她也將廣設「小規模多機能服務中心」，提供社區長者個別化的照顧服務，以減輕家庭照顧者在日間、夜間及例假日的負擔與壓力。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩承諾，會搭配她的青年政策，結合青年新創的力量，共同打造「全齡樂活社區」，不僅能讓長者安居，也能讓青年返鄉定居。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對各縣市陸續推動的「老幼共托」社會住宅，柯志恩認為，為了擴大社會住宅的托老（失能、失智、日間照顧、臨托、喘息）服務，她將扮演主導角色，規劃有托老服務者，將提高入住序位。同時擴大長者與身障者換居社會住宅計畫，並延長申請入住社宅時間至6年。

柯志恩也提到，有了托老社宅後，將進一步打造「全齡樂活社區」，透過盤點市內學校、醫院、商場、托幼、以及公共閒置空間，選定合適場域，提出地方創生專案計畫，搭配她的青年政策，結合青年新創的力量，共同打造「全齡樂活社區」，不僅能讓長者安居，也能讓青年返鄉定居。

為了讓高雄的熟齡家庭安全都可以得到改善，柯志恩承諾，針對熟齡家庭長輩，如遇有特殊情況，市府將增加專案補助給予協助。此外，為結合打造「全齡樂活社區」的想法，她將廣設超過100座全齡共融式公園。

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