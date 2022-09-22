新北12年「沒進步」？　侯家軍列鐵證批林佳龍：政績會說話

▲侯家軍列鐵證轟林佳龍，為了位子而抹黑栽贓。（圖／呂家愷提供）

記者崔至雲／新北報導

針對民進黨新北市長參選人林佳龍今（22）日批評新北市「12年都在空轉」，國民黨新北市議員參選人呂家愷、戴湘儀與吳訓孝等人皆重砲回擊，呂家愷痛批，林佳龍身為一個無法選台北的人，被迫跑來新北指指點點，為了位子而抹黑栽贓，最後沒戲了就扯民主，這就是林佳龍的SOP，習慣了卻也充滿無奈。

呂家愷強調，身為在新北成長的孩子，不論是在體制內或是體制外，這12年來對於新北的發展，一直都相當有感。呂家愷認為，這樣的想法絕對不是「個人觀點」，而是一種共識。針對林佳龍批評侯友宜「沒有願景、沒有改變現況」，呂家愷說，新北市之所以能夠穩健發展，就是因為找了一群對的人、做對的事，新北市才能夠來到現在的模樣，成為一個舒服、自在而且自由的都市。

他也列出新北市過去12年來的政績，包括已完工通車的捷運環狀線、輕軌藍海線，以及捷運萬大線、安坑輕軌，分別將在2025年與年底完工，有望舒緩上班族的通勤時間。另外，淡江大橋與淡北道路，將分別在2024、2025年完工，有望紓解淡水區的交通問題，且都是短時間內就可實現的成果。

呂家愷進一步說，在育兒政績方面，新北市公托托育數全台最高，現階段已完成106家公托，收育人數5500人全台最高；區域規劃部分，過去五股垃圾山問題與塭仔圳重劃區的推動，將嚴重汙染、治安死角與400公頃的違章工廠全數消失，這些都是讓新北市民安居樂業，實實在在的過好日子的紮實政績。

吳訓孝表示，三重有著全新北最大的熊猴森樂園，有三十多座的溜滑梯以及今年新增的水世界；三重第二行政中心的設立，讓三重成為新北三軸心帶動整個新北市的發展；蘆洲南北側銀河灣的都市計畫案，現在的就差內政部中央都審通過，這些的改變都是侯友宜市長在三重蘆洲的用心，這也是為什麼在近期民調裡頭三重蘆洲的市民對市長的好感度高達七成多，這是過去被視為民進黨大票倉的三蘆從未發生的事情，更告訴我們好好做事的重要性。

戴湘儀則認為，新莊近年來的發展和進步很大，看到五股垃圾山搖身一變成為五股夏綠蒂，新莊市民等了半個世紀的塭仔圳市地重劃，侯任內也啟動數千間鐵皮工廠全數拆除，近400公頃的重劃需要魄力與執行力，預計2026年完工的塭仔圳，會是未來產業最好的地方，將帶動新莊地區的發展，帶動新北和整個1000萬人口的北台灣發展，新莊是一座正在起飛的城市，而能帶領新莊進步的，正是侯友宜認真做事態度，以及一直以來將市民福祉擺第一、「好好做事」的信念。

最後，呂家愷也開酸林佳龍，直言12年來，有這麼多的鐵證，證明了新北市民早已在 「大翻新」的路上，難怪林佳龍只能打出「民主牌」、「為台灣人而戰」的空虛口號。

