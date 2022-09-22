悄赴黃珊珊競總！黃大洲讚「最有資格當市長」　評陳、蔣沒行政經驗

▲前台北市長黃大洲到無黨籍台北市長參選人黃珊珊競選總部參觀。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去被問及「做最好的台北市長」人選時，常稱讚國民黨籍前台北市長黃大洲建設最多，連國民黨台北市長參選人蔣萬安日前都向黃大洲請益，獲得黃大洲期許未來做對市民有利、影響深遠的市政規劃。不過，黃大洲22日悄悄赴無黨籍台北市長參選人黃珊珊的競選總部，並稱讚黃珊珊「最有資格當市長」。

據了解，黃大洲22日上午受邀出席在松菸舉辦的田園城市活動，結束後途中順路到黃珊珊位於光復南路238號的競選總部，但當時黃珊珊另有行程，並不在競選總部裡。

看完競總牆壁上的政見內容後，黃大洲大讚黃珊珊最有資格當市長，因為當過6屆市議員，是最有行政經驗的人，其他2人一個沒經驗、一個學醫，都沒有行政經驗，所以沒辦法當市長。

今年86歲的黃大洲曾於1990年至1994年擔任台北市長，1994年代表國民黨參選首屆民選台北市長，但因為國民黨分裂，最後輸給當時的民進黨參選人陳水扁，台北市首度政黨輪替。

值得一提的是，蔣萬安曾於6月初向黃大洲請益，當時黃大洲期許蔣萬安未來做對市民有利、影響深遠的市政規畫，蔣萬安也承諾用創新思維、科技手段及永續精神執行施政願景。