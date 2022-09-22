柯文哲「惡霸性侵說」爭議　北市府：名譽與身體自主權一樣重要

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被指控博士論文涉嫌抄襲，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日以「像是惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」來比喻，引發外界質疑歧視。台北市政府發言人陳智菡回應，柯文哲沒有要貶損被侵犯的女性，邏輯是「名節名譽與身體自主權一樣重要。」

針對柯文哲22日上午以「像是惡霸性侵女生」等言論比喻高虹安論文門爭議，陳智菡22日表示，柯文哲的用字很強烈，他希望大家看清楚，這個社會某些人一直在用言語霸凌他人或縱容抹黑霸凌，回過頭卻還要檢討被害者的「病態」現象。

陳智菡指出，從一開始抹黑高虹安論文抄襲，發現打不了就開始挑語病，咬上來說高虹安是瞧不起低學歷，還有一堆道德魔人跳出來說學歷低、念夜間部一定比較窮，高虹安就是高傲、不知民間疾苦，甚至連高虹安說自己很小就會用電腦等言論，都可以說是造神，「毀高三部曲連發，真的讓人嘆為觀止，為了選舉真的有必要把人徹底人格毀滅？」

陳智菡提及，高虹安強調學位都是努力而來，那是客觀事實，她不希望過去努力被詆毀，「怎麼現在說自己念台大都不能講了？涉嫌作弊抄襲的人卻可以得到全黨大聲力挺，這難道不是價值觀扭曲？」

最後，陳智菡說，柯文哲實在看不過去，所以用語強烈，但完全沒有惡意或要貶損被侵犯的女性，邏輯是「對許多人來說，名節名譽跟身體自主權一樣重要、不容侵犯。」而柯文哲也知道一定會有人將他冠上「不尊重女性」 的罪名，「真的是欲加之罪何患無辭」。