ET民調／北市最可能被「棄保」參選人曝！　陳時中獲84.8%鐵票

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

針對年底台北市長選戰，《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，特別就「棄保」議題，在民調中詢問「如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人」？其中，在國民黨參選人蔣萬安支持者中，有72.1%表示不會改變，21.5%改投黃珊珊，0.7%改投陳時中；在民進黨參選人陳時中方面，有84.8%不會改變，7.3%改投黃珊珊，2.1%改投蔣萬安；至於無黨籍參選人黃珊珊的支持者，有63.4%不會改變，21.2%改投蔣萬安，9.0%改投陳時中。

▼台北市長選戰「棄保」話題夯，最新民調可見端倪 。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大，下同）

《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。

相較於7月份的民調結果，蔣萬安的支持度略增1.7%，黃珊珊的支持度則由前次的25.9%減少了3.1%；至於陳時中的支持度，則沒有太大的變化，由前次的29.9%略減0.5%至本次29.4%。不過，因為蔣萬安支持度有略增的緣故，這讓蔣萬安、陳時中的支持度差距，些微拉開至7.5的百分點。

此外，針對外界多有討論的「棄保」議題，《ETtoday新聞雲》在民調中詢問「如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人」？根據民調結果顯示，在國民黨參選人蔣萬安支持者中，有72.1%表示不會改變，21.5%改投黃珊珊，0.7%改投陳時中；在民進黨參選人陳時中方面，有84.8%不會改變，7.3%改投黃珊珊，2.1%改投蔣萬安；至於無黨籍參選人黃珊珊的支持者，有63.4%不會改變，21.2%改投蔣萬安，9.0%改投陳時中。

▼台北市長選戰最新民調結果出爐。（圖／ETtoday民調雲）



年底台北市長之戰，除了國民黨立委蔣萬安、民進黨籍的前衛福部長陳時中和以無黨籍身分參選的前台北市副市長黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新的蘇煥智、台澎黨的黃聖峰、共和黨的唐新民與無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、王文娟、謝立康，共12人登記參選。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月16日至20日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,048份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.03%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。