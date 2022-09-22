廖老大退直播圈！館長「8月神預言」被挖出　網驚：太準了

▲館長多次和廖老大隔空開戰。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大21日無預警宣布，正式退出直播圈，並回歸正常生活。震撼消息掀起一波熱論，就有人翻出館長8月底時曾說過，廖老大若一再出事，熱度頂多撐到年底。

廖老大昨突在臉書宣布，從此刻起正式退出直播圈，並感謝粉絲這幾個月來的支持，回顧這猶如人生巔峰的半年，他感性直言，砸了500萬元、打破亞洲紀錄，也有出來捐血、義賣幫助流浪動物，更創立加盟金最低的飲料店，「這半年來，我也為台灣社會做了很多事。」

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對此，不少人第一時間想起，曾和廖老大多次隔空交火的館長。事實上，館長在8月底某次直播中提到，「廖老大曾說，館長、連千毅、丟丟妹都沒我紅，而我也和部屬討論過，覺得廖老大如果一直出事，網路熱度頂多撐到年底。大家就來看，館長這張嘴真的還滿準的。」

對此，鄉民們紛紛回應，「館長贏了」、「館長擊墜數+1」、「形象變差影響到主業就不好了」、「被館長嚇跑喔」、「阿館太準了」、「被館長當肥料包了」、「公關團隊止血吧！直播不到半年就一大堆爭議」。

▲廖老大退出直播圈。（圖／翻攝臉書／賽車教父-廖老大）

值得一提的是，「廖老大中和環球店家」也力挺表示，廖老大退網是好事，畢竟他心直口快，「無論他說什麼都被放大解讀、吹毛求疵，做好自己的事情可能更好。」

回顧兩人恩怨，當初是因「健身房論戰」互相槓上，廖老大要對方拿2000萬賭飲料店、健身房哪個會先倒；館長則不甘示弱反擊，批評他是台版傑尼龜，還指出他罵三字經，已經構成妨礙名譽；不過激烈交戰多天後，雙方態度放軟，最終廖老大鄭重道歉、結束戰局。

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