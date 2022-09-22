　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廖老大退直播圈！館長「8月神預言」被挖出　網驚：太準了

▲館長也在直播中替吳宗憲抱不平。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長多次和廖老大隔空開戰。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大21日無預警宣布，正式退出直播圈，並回歸正常生活。震撼消息掀起一波熱論，就有人翻出館長8月底時曾說過，廖老大若一再出事，熱度頂多撐到年底。

廖老大昨突在臉書宣布，從此刻起正式退出直播圈，並感謝粉絲這幾個月來的支持，回顧這猶如人生巔峰的半年，他感性直言，砸了500萬元、打破亞洲紀錄，也有出來捐血、義賣幫助流浪動物，更創立加盟金最低的飲料店，「這半年來，我也為台灣社會做了很多事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，不少人第一時間想起，曾和廖老大多次隔空交火的館長。事實上，館長在8月底某次直播中提到，「廖老大曾說，館長、連千毅、丟丟妹都沒我紅，而我也和部屬討論過，覺得廖老大如果一直出事，網路熱度頂多撐到年底。大家就來看，館長這張嘴真的還滿準的。

對此，鄉民們紛紛回應，「館長贏了」、「館長擊墜數+1」、「形象變差影響到主業就不好了」、「被館長嚇跑喔」、「阿館太準了」、「被館長當肥料包了」、「公關團隊止血吧！直播不到半年就一大堆爭議」。

▲廖老大退出直播圈。（圖／翻攝臉書／賽車教父-廖老大）

▲廖老大退出直播圈。（圖／翻攝臉書／賽車教父-廖老大）

值得一提的是，「廖老大中和環球店家」也力挺表示，廖老大退網是好事，畢竟他心直口快，「無論他說什麼都被放大解讀、吹毛求疵，做好自己的事情可能更好。」

回顧兩人恩怨，當初是因「健身房論戰」互相槓上，廖老大要對方拿2000萬賭飲料店、健身房哪個會先倒；館長則不甘示弱反擊，批評他是台版傑尼龜，還指出他罵三字經，已經構成妨礙名譽；不過激烈交戰多天後，雙方態度放軟，最終廖老大鄭重道歉、結束戰局。

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」

►來自台東「日出頂級鮮蛋」　7道檢驗！360度零死角洗選

►150抽兩層衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
尹錫悅丟光韓國人臉！用「兔崽子」稱美國議員　真實一幕曝
台南警「爽看火影忍者」慘了！　內幕曝光…女警男友偷拍復仇
普丁徵召30萬大軍　俄國人逃去哪？航班飛行軌跡曝
罕見影像曝！千隻蝙蝠918大地震左右搖晃　「如黑水晶燈」
快訊／又搖了！高雄、台南地震　最大震度2級
ET民調／北市最可能被「棄保」候選人曝！　他獲84.8%鐵票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

迪化街6隻貓店長超萌！橘貓歐胖是專業陪睡員　用菸酒嗓喚客開門

基隆+822！莫德納次世代疫苗到貨　設大型接種站9／24開打

陪夫就醫竟發現自己腫瘤　花蓮女乳癌二期治療後病情穩定

2千輛遊覽車擺停車場「有一餐沒一餐」　國境要解封！公會：樂見

罕見影像曝光！千隻蝙蝠918大地震沒暈　左右搖晃「如黑水晶燈」

快訊／又搖了！高雄、台南地震　最大震度2級

BA.5次世代疫苗準備審查！王必勝：BNT已收資料「莫德納再等等」

快訊／「2大熱帶低壓」接連生成！最新路徑圖出爐　週末雨彈炸台

農村楷模30人獲獎　將赴日本農村觀摩學習

他考銀行「只領31K」超挫折！　過來人曝1方法：一個月多5千

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

迪化街6隻貓店長超萌！橘貓歐胖是專業陪睡員　用菸酒嗓喚客開門

基隆+822！莫德納次世代疫苗到貨　設大型接種站9／24開打

陪夫就醫竟發現自己腫瘤　花蓮女乳癌二期治療後病情穩定

2千輛遊覽車擺停車場「有一餐沒一餐」　國境要解封！公會：樂見

罕見影像曝光！千隻蝙蝠918大地震沒暈　左右搖晃「如黑水晶燈」

快訊／又搖了！高雄、台南地震　最大震度2級

BA.5次世代疫苗準備審查！王必勝：BNT已收資料「莫德納再等等」

快訊／「2大熱帶低壓」接連生成！最新路徑圖出爐　週末雨彈炸台

農村楷模30人獲獎　將赴日本農村觀摩學習

他考銀行「只領31K」超挫折！　過來人曝1方法：一個月多5千

僑委會攜手產官學成立「高科技人才培訓基地」　助功台商布局國際

台灣有錢人大增！「身價破3000萬」人數將成長86％…超越南韓、日本

李榮浩「全身VALENTINO螢光粉」揭曉喜訊！　新身份獲國際認可

跟男友吵架...她猛灌20杯威士忌睡別人家　酒醒「上衣反穿」慘了

迪化街6隻貓店長超萌！橘貓歐胖是專業陪睡員　用菸酒嗓喚客開門

生活充滿小確幸！「Panasonic秋季新品」讓每天多一點美好

王齊麟宣布10月開唱！　圓夢合體「超人氣樂團」...一開口秒掉下巴

志工救40隻黑貓憂送不出去　乾脆辦「全是黑貓」送養會

王心凌靠《浪姐》翻紅將登2023央視春晚！　「華麗出演陣容」曝光

好心餵家附近浪浪讓「比特犬吃醋」　女主人被恐怖撕咬血濺家門口

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

虎航推88元單程機票　今15時開賣

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」

瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網看傻：認真嗎

快訊／南部規模3.6地震　最大震度2級

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

口譯哥糗了！遭教授打臉：這蠢度...

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

更多熱門

相關新聞

廖老大退網！加盟主曝沒差：一天200杯

廖老大退網！加盟主曝沒差：一天200杯

賽車教父廖老大21日突宣布「退網」不再直播，引起許多人討論認為加盟主們相當倒楣，未來沒有光環加持生意恐受到影響。台中逢甲店加盟主出面受訪說，目前都沒受影響，單日都有200杯以上生意，認為廖老大有佈局考量，「嘴巴長在酸民嘴上，沒有辦法。」

加盟店出聲「廖老大退網是好事」　反砲翻這些人！

加盟店出聲「廖老大退網是好事」　反砲翻這些人！

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

盲測廖老大飲料！瑀熙試喝「說出真實感想」一聽結果驚了

盲測廖老大飲料！瑀熙試喝「說出真實感想」一聽結果驚了

關鍵字：

廖老大館長直播圈網紅

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

「最不記仇」星座Top 3

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面