快訊／廖老大拋震撼彈「退出直播圈」！影片吐心聲：我為台灣做很多事

記者柯振中／綜合報導

「賽車教父」廖老大21日在臉書張貼影片，以標題「感謝粉絲們一路來的支持」為題，在影片中宣布，將正式退網（退出網路）、不再進行直播。廖老大同時細數直播半年來做過的事情，「我想這麼說，這半年來我也為台灣社會做了很多事」，如今想恢復正常生活，好好陪伴家人，相當支持粉絲們數月來的支持。

▲廖老大退出直播圈。（圖／翻攝臉書／賽車教父-廖老大）



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廖老大21日在臉書上宣布，從此刻開始正式退網、不再做直播，也感謝粉絲數個月來的支持，「我曾經說過，我直播最主要的目的是要幫助這些浪浪，幫它們捐一些飼料。」不過，廖老大說，近期直播很明顯能發現，義賣商品已經賣不動，「當然還是很感謝你們啦，你們一路上已經支持我很多了，這很清楚。」

廖老大指出，截至目前為止，光是捐出去的飼料、現金，預估就有6、700萬元，現在因為賣不動了，於是打算不再直播、恢復正常生活，還是相當感謝粉絲一路以來的支持。

▲▼廖老大曾號召支持者捐血做公益。（圖／廖老大提供）



廖老大表示，他直播至今大約有半年，這半年當中，他曾為了台灣發聲，花了500萬元、打破亞洲紀錄，也有出來捐血、義賣幫助流浪動物，也創立加盟金最低的飲料店，「我想這麼說，這半年來我也為台灣社會做了很多事。」

廖老大最後提到，無論是否喜歡他，都感謝所有批評與指教，現在只想恢復正常生活、陪陪家人，也祝福各位身體健康。

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