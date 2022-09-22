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加盟店出聲了「廖老大退網是好事」　砲翻這些人：敢來店就買1送1

▲▼ 。（圖／翻攝自賽車教父廖老大粉專）

▲廖老大宣布「卸下直播主」身分，將回歸正常生活。（圖／翻攝自賽車教父廖老大粉專）

網搜小組／劉維榛報導

「賽車教父」廖老大21日無預警宣布退出直播圈，事實上，當初他開直播是為了幫助浪浪，如今義賣商品賣不動，決定回歸正常生活。由於消息來得突然，爆系管理員范果旺出聲喊話，加盟店少了廖老大光環加持，「該怎麼辦？」對此，有店家乾脆逆勢操作「酸民買一送一活動...繼續來搞我們加盟主啊！」

廖老大昨日在臉書宣布，他從此刻開始正式退網、不再做直播，也感謝粉絲數個月來的支持。這半年來猶如人生巔峰，他直言，「直播最主要的目的是要幫助這些浪浪，幫它們捐一些飼料」，也順利募款600至700萬，不過，近期直播很明顯能發現，義賣商品已經賣不動，「當然還是很感謝你們啦，你們一路上已經支持我很多了，這很清楚。」

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細數這半年，廖老大也吐心聲直呼，他花了500萬元、打破亞洲紀錄，也有出來捐血、義賣幫助流浪動物，也創立加盟金最低的飲料店，「我想這麼說，這半年來我也為台灣社會做了很多事。」

▲▼ 廖老大,打龜號（圖／記者劉維榛攝）

▲廖老大因為「打龜號」成為台灣之光，（圖／記者劉維榛攝）

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大原本全台有531間加盟店，但短短4個月只剩120間。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼廖老大,捐血,活動,捐血中心,民眾。（圖／廖老大提供）

▲日前被酸民言論攻擊，廖老大捐血活動突然喊卡。（圖／廖老大提供）

由於該消息太突然，爆料公社管理員范果旺也驚訝發文，「阿娘喂～才半年而已怎麼這麼快？」對此，范果旺也發表看法，從廖老大這半年的直播來看，「他身邊應該缺少懂網路社群操作的幕僚，導致頻頻開地圖砲得罪某些族群。」

而義賣商品為何賣不動？范果旺認為，「廖老大應該不懂每義賣一次，能量就會消耗一次，義賣做善事的次數多了，大家就無感了，我個人認為應該是搞個能自給自足的企業生態鏈，再用盈餘行善這樣才可長可久。」

話鋒一轉，范果旺也隔空喊話廖老大，「當初加盟你飲料店的那些鐵粉，加盟金花了、店租、人員、設備都花下去了，你說退出就退出，未來沒有你的光環加持，請問他們該怎麼辦呢？你是不是該想個辦法幫一下當初支持你的鐵粉呢？」

對此，廖老大中和環球店家在粉專力挺表示，廖老大退網也是好事，畢竟他心直口快，「無論他說什麼都被放大解讀、吹毛求疵，做好自己的事情可能更好。」同時店家把罪魁禍首指向酸民，「想想這些酸民也攻擊過館長、攻擊過政府、攻擊過在野黨、攻擊過任何網紅，但是攻擊有給建議嗎？有給方法嗎？有做公益嗎？看到你們酸，我也只是『呵呵』兩聲而已啦，你連站出來露臉批評都不敢啦！」

最後，店家也逆勢操作一波，喊話將推出酸民促銷活動，「酸民來吧！繼續來搞我們加盟主啊！即將推出我愛酸民活動！買一送一！」

▼關於退出直播圈，加盟店直呼「其實對老大也是好事啦」 。（圖／翻攝阿娘喂！廖老大茶坊連鎖 中和環球店）

▲▼ 。（圖／翻攝阿娘喂！廖老大茶坊連鎖 中和環球店）

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