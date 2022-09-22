廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」！全場點頭：被放生了

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▲廖老大退出直播圈。（圖／翻攝自賽車教父-廖老大FB）

記者施怡妏／綜合報導

「賽車教父」廖老大21日在臉書張貼影片宣布，將正式退網（退出網路）、不再進行直播，「感謝粉絲們一路來的支持」；對此，爆系公社版主「范果旺」驚訝表示，才半年而已就宣布退出，認為廖老大團隊缺少社群操作的幕僚，導致後續負面消息不斷，而整起事件最慘的就是「飲料店加盟主」。

爆系公社版主「范果旺」在爆料公社發文，聽到廖老大退出直播圈很驚訝，「阿娘味~才半年而已怎麼這麼快？」並分享網路社群的酸民文化，也順便給未來想當網紅的人一些看法，「俗話說人在網路飄哪有不被酸」，遇到酸民根本不需理會，會挺的鐵粉自然挺，「看不慣你的酸民你怎麼做他都會酸，想當網紅就要有強大的心理建設，這就是網路生態」。

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范果旺表示，人都會說錯話，「說錯話沒事，道歉就行了」，他觀察廖老大這半年的直播，認為團隊中缺少懂網路社群操作的幕僚，導致頻頻開地圖砲得罪某些族群，而且每義賣一次，能量就會消耗一次，「義賣做善事的次數多了，大家就無感了，我個人認為應該是搞個能自給自足的企業生態鏈，再用盈餘行善這樣才可長可久」。

▲網友們點頭，最慘的是加盟主。（圖／翻攝自FB爆料公社）



最後，范果旺感嘆，整起事件最慘的是「當初加盟飲料店的那些鐵粉」，加盟金花了、店租、人員、設備都花下去了，「結果你說退出就退出，未來沒有你的光環加持，請問他們該怎麼辦呢？你是不是該想個辦法幫一下當初支持你的鐵粉呢？」

貼文曝光後，「這麼突然的宣佈退出，真的可能在止損怕波及本業」、「范爺最後那段話發人省思」、「網路的力量不容小覷」、「他已經感受到酸民的威力了」、「自從打龜號紅了後，他就走鐘了，整個就是財大氣粗的慣老闆」、「加盟主：夭壽，被倒會了」、「加盟主被割韭菜」、「感覺一戰成名後就飄了」。

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