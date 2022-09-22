葉毓蘭認祖歸宗今改姓　曝父親一個決定從此54年非「游」家人

▲葉毓蘭改姓「游」。（圖／翻攝自Facebook／立法委員游毓蘭）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委葉毓蘭22日宣布正式改姓「游」，並已至到戶政事務所完成更改。葉毓蘭今透過臉書表示，從今天開始，她認祖歸宗回復本姓，改名為「游毓蘭」，還笑稱過去的葉毓蘭，被戲稱是最應該擔任典獄長，因為「越獄很困難」；而今天開始的游毓蘭，只能更樂觀進取、果決勇敢，因為「猶豫難、憂鬱也很難了」。

對於改姓的緣由，游毓蘭說，民國54年春天，全家舉家遷居台北，離鄉背井賃屋而居，開始面對生計困難的現實。先父游承合從日據時期就在家鄉宜蘭擔任巡佐、主管，如魚得水優游自在，卻在中年之後，為了六名子女的教育被迫移居台北；當時在警務處直屬大隊（今保六總隊前身）擔任小小辦事員的父親，無法想像台北居大不易，母親也到處打工貼補家用，從店員、看護、家庭代工，什麼都做，但是生活實在太艱難。

游毓蘭表示，民國57年1月16日，她從游毓蘭變成葉毓蘭的那天，在台大醫院擔任看護的母親回家與父親大吵一架，因為父親在沒有和母親商量下，就率自把她過繼給他的一個年邁同事，年幼的她也感到困惑，而在母親爭執下，父親答應要去辦理終止收養，但是沒有多久葉老先生病逝，她成了送終的養女，「從此，我不是父親的女兒」，不能夠享有警察子女教育補助費、實物配給等。

游毓蘭回憶道，那時父親帶著她上法院想要辦理終止收養，只記得當時被斥責「自己生的當然要自己養」，從此她就成為游家中的異姓人，一下子54年就倏忽而逝。

游毓蘭說，她從一開始的抗拒，到後來的認命並逐漸釋懷，但父母生前最大的遺憾就是讓她改姓。今天她在戶政事務所領到的身分證終於讓父母名字重見天日，「大孝顯親，這對我而言，意義無比重大」。

另外，游毓蘭的臉書粉專也已從「立法委員葉毓蘭」，改名為「立法委員游毓蘭」。