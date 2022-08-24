防受刑人脫逃早有解！　她：防疫利器「電子圍離」就可用

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對台南殺警案，國民黨立委葉毓蘭24日表示，民進黨說要檢討進入外役監的受刑人資格，要禁止殺害執法人員之受刑人申請外役監，這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的反射性思考，就是民進黨的治國無方的主因。她認為，政府疫情間大量運用的電子圍籬等，可以用在外役監受刑人外出工作或返家探親時高度全面監控，「外役監受刑人的管理我們並非束手無策，就在於政府做與不做而已。」

根據《外役監條例》第4條第2項規定消極要件，針對再犯或脫逃機率較高者，如犯脫逃罪、毒品罪、性侵害罪、累犯、撤銷假釋等等受刑人，排除於申請外役監之列。然而，民進黨委員在第10屆第1會期，依大法官會議釋字第775號「法院於量刑階段，應視累犯個案情節斟酌刑罰」，提案修正《外役監條例》第4條，放寬外役監受刑人遴選資格。

對此，葉毓蘭說，大法官會議釋字第775主要針對法官量刑時考量，而民進黨委員的修法提案，卻擴張累犯受刑人申請遴選到外役監的標準，累犯本該不能進入外役監，但在民進黨在修法後，放寬了資格，讓累犯如果執行完畢之前案均為受六月以下有期徒刑之宣告者，就可以聲請進入外役監。

「神也是你、鬼也是你」，葉毓蘭怒批，執政黨稱要檢討進入外役監的受刑人資格，還要未來禁止殺害執法人員的受刑人申請外役監，這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的反射性思考，就是民進黨的治國無方的主因，「外役監受刑人的管理我們並非束手無策，就在於政府做與不做而已。」

葉毓蘭指出，政府在防疫期間大量運用電子圍籬、電子監控等，管制確診或居家隔離民眾的行蹤，這種高度全面的監控，也可以用在外役監受刑人外出工作或返家探親時的監控上，呼籲政府審慎思考，利用電子監控的方式來加以防範受刑人脫逃的可行性，立法取得相關法律依據，「此次不幸的事件，正是全面檢討各項制度的契機。」