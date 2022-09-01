早起上班！立院報到洪孟楷搶頭香　 「常客」陳歐珀排第三

▲洪孟楷今天約5時許就抵達立院搶頭香。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈、蘇晏男／台北報導

今天是立法院新會期報到日，國民黨立委洪孟楷約5點多就抵達立院，準備排隊「搶頭香」，第二位抵達的則是同黨立委葉毓蘭，強調要把話語權搶回來、嚴審預算，至於「頭香」常客民進黨立委陳歐珀這次排第三名。

此外，時代力量立委陳椒華、台灣民眾黨立委邱臣遠也在7點前就抵達會場排隊，分別排第四名、第五名簽到。

洪孟楷今天上午約5點多就抵達立法院，隨後前往報到處排隊搶頭香，他說，新會期要展現在野力量，近期太多荒腔走板的事情，會好好掌握話語權，已經準備好要監督這個「慢半拍」的政府，例如預算該審則審、疫苗採購資訊公開等；葉毓蘭補充，她將關注外役監、交通平權等議題，期待盡快開議，透過質詢、審查預算案幫人民找答案 ，為台灣找出路。

來自宜蘭縣的陳歐珀提出，新會期將會聚焦嚴查賄選、重懲買票等議題；陳椒華則主張9月6日就要開議，並向「同事們」喊話說，儘管年底就要選舉，仍要拚本會期完成預算審查。

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、賴香伶也在7點50分左右在會場前舉行記者會，訴求新會期針對國防、交通、勞動權益修法均將有所著墨，也會嚴審預算案，如新設立的數位發展部，不能成為大內宣、攻擊在野黨的「網軍工廠」。