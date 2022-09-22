俄核彈量居全球之冠！估已部署1500枚　恐怖「撒旦導彈」可轟掉德州

▲普丁強調，只要西方繼續干預烏俄領土問題，就會動用武器回擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日簽署動員令，同時對外強調，只要西方繼續干預烏俄領土問題，俄方就會動用武器回擊。據統計，目前俄軍擁有5977顆核彈頭，居全球之冠，其中1500枚可能已完成部署。除了核武之外，俄軍還有許多未曾使用過的武器，例如號稱可在200秒內轟炸英國，甚至毀掉美國德州的「撒旦二型」核導彈。

根據BBC報導，美國科學家聯合會（the Federation of American Scientists）數據指出，俄羅斯目前擁有5977枚核彈頭，居於全球之冠，而美國有5427枚、中國有350枚、法國290枚、英國225枚，其餘巴基斯坦、印度與以色列則不到200枚，外界也推估北韓至少有20枚。

▲俄羅斯外號「撒旦-2」的洲際彈道飛彈「RS-28薩爾馬特」。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，俄羅斯的5977枚核彈頭中，有1500枚即將除役或拆除，剩下的約4500枚大部分屬於戰略性核武，包含彈道飛彈或火箭，可以遠距離瞄準目標；其餘則有破壞力較小的核武，主要用於短程。專家預估，俄羅斯目前在導彈、轟炸機基地或潛艇上，部署了約1500枚核彈頭。

事實上，除了核武以外，俄軍還有許多未曾使用過的大規模殺傷性武器，例如外號「撒旦-2」（Satan-2）的洲際彈道飛彈「RS-28薩爾馬特」（RS-28 Sarmat missile），它號稱能攜帶16枚核彈頭，可以在200秒內抵達英國，甚至能將整個法國或美國德州夷為平地。

俄羅斯的洲際飛彈威力強大，幾乎能在發射的10分鐘內達到最高速。另外還有綽號「天殞」（Skyfall）的核動力巡弋飛彈，據傳擁有「無限射程」能從陸地或海上發射，並於空中停留數天後再進行攻擊，而這個在2018年首度曝光的核武，普丁聲稱能躲過世界上任何一個防空系統。

還有另一款「末日魚雷」水下核動力無人機「波賽頓」（Poseidon），據了解，這款水下無人潛航器可以搭載「1億噸當量」核彈頭，威力是廣島原子彈的數千倍，可引發高達500公尺的高輻射巨浪、海嘯，足以將英國淹沒。

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