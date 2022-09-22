普丁徵召30萬大軍　俄國人「逃難潮」逃去哪？航班飛行軌跡曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰火延燒逾200日，俄羅斯總統普丁21日頒布局部動員令，將徵召30萬預備役軍人參戰，許多民眾馬上設法出逃。從俄國出境的航班機票大漲仍被搶光，航班追蹤網站也公開當天飛離莫斯科及聖彼得堡的班機狀況，可見倉皇出逃的俄國人飛行軌跡。

CNN報導，普丁21日宣布動員令後，前往俄國免簽國的直飛機票不是售罄就是大幅飆漲，包括飛往伊斯坦堡、亞美尼亞首都葉里溫及亞塞拜然首都巴庫的航班都一位難求。

國際航班追蹤網站Flightrader24就在臉書公開21日自莫斯科及聖彼得堡起飛的航班軌跡圖，從莫斯科謝列梅捷沃國際機場（SVO）、伏努科沃國際機場（VKO）、多莫傑多沃國際機場（DME）及聖彼得堡普爾科沃機場（LED）出發的班機飛行路線一目了然，彷彿見證這場逃難潮。

Google搜尋趨勢也顯示，過去24小時內「離開俄羅斯」（leaving Russia）搜尋量達到平時的100倍，最大機票銷售網站「Aviasales」搜尋人數也在24小時內翻了2倍。根據Aviasales數據，23日自莫斯科飛往伊斯坦堡的單程機票在普丁宣布動員令以後價格飆漲，最便宜也要2715美元（約新台幣8萬5750元），達到原先的7倍以上。

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