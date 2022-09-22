ICAO大會民航局未受邀　外交部組行動團推案

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

每3年舉行的「國際民航組織」（ICAO）第41屆大會將在9月27日至10月7日於加拿大蒙特婁登場，外交部主任秘書徐儷文及交通部民用航空局長林國顯22日上午舉行聯合記者會，重申政府堅定推案的決心與訴求，並促請ICAO儘速接納台灣。

徐儷文表示，外交部持續與民航局密切溝通協調，爭取受邀出席本屆大會，民航局至今尚未收到邀請，但政府將持續不懈、積極爭取至最後一刻，外交部呼籲ICAO秉持專業中立，摒除政治因素，正視台灣務實參與ICAO的必要性，政府今年將籌組「ICAO行動團」前往蒙特婁，向國際社會積極傳達我務實參與ICAO的訴求，並與友邦及理念相近國家代表團舉行雙邊會談，自技術層面與各國進行專業交流，凸顯台灣能對ICAO及全球飛航安全作出貢獻。

徐儷文強調，近期中國在台灣周邊海空域進行實彈軍演，蓄意升高對台灣軍事威脅，中方此一不負責任的挑釁舉措，影響國際航路交通，同時嚴重危及區域及全球飛航安全，更凸顯ICAO應納入台灣與全球每一個「飛航情報區」的民航主管機關共同維護國際飛航安全的必要性。

林國顯指出，本屆大會以「重新連結世界」（Reconnecting the world）為題，彰顯國際民航社群所有利益關係者協同合作之重要，及各界對疫後復甦之期待，「臺北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，台灣克盡維護飛安職責，並盡力符合ICAO標準及建議措施。