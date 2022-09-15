美參院外委會通過「台灣政策法案」　外交部：盼本屆完成立法

▲美國參議院。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

關於美國聯邦參議院外交委員會於美東時間14日審議通過「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），外交部副發言人崔靜麟15日上午在例行記者會答覆媒體提問表示，對於美國國會再度以具體行動，展現跨黨派對於台灣的支持，外交部表達最誠摯的感謝，盼可在本屆國會通過立法。

崔靜麟今天上午在外交部例行記者會表示，對於美國國會再度以具體行動，展現跨黨派對於台灣的支持，以及兩位提案議員參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）與資深參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在過程中所展現的積極領導，外交部表達最誠摯的感謝，將持續關注「台灣政策法案」的後續進展，並將與美國國會及美國行政部門緊密溝通，盼在本屆美國國會有限會期中，能夠促成這項立法，往前推進，並且深化台美夥伴關係。

美國參議院外委會通過備受矚目的「台灣政策法案」，在參院外委會兩黨共22名參議員表決，以17票贊成、5票反對通過，接下來將送參議院院會審查，不過，美國國會期中選舉將在11月1日開始，若未能趕在美國國會休會前完成審議，就必須等待明年1月初新會期再審議。