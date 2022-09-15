德國「印太指導原則報告」首度提及台灣　外交部：持續深化雙方關係

▲外交部長吳釗燮。（圖／翻攝自外交部直播）



記者詹宜庭／台北報導

德國政府14日正式通過「2022年印太指導原則之進展報告」，報告內首度提及台灣，除關切台海安全外，並明文反對以非和平方式改變台海現狀。對於德國政府以明確立場展現對台海和平與安全的關注，外交部15日表達高度歡迎及感謝，未來將在自由、民主、法治及人權等共享價值的基礎上，持續深化及廣化台德雙邊關係。

外交部指出，「2022年印太指導原則之進展報告」是德國政府自2020年9月2日所提出「印太方針」（Indo-Pacific Guidelines）後的執行進展報告，提及去年8月派遣軍艦「巴伐利亞號」赴印太地區與美國丶日本丶澳洲、加拿大等多國進行軍演，以及今年派遣軍機參加「疾速太平洋2022」演習（Rapid Pacific 2022）等內容。

外交部說明，報告中首度納入德國政府關切台海安全等文字，強調將與印太地區所有理念相近夥伴合作，強化以規則為基礎的國際秩序、透過多元化降低依賴及預防未來的社會經濟危機，具體展現德國落實其「印太方針」政策的決心與意志。

外交部強調，德國本年以「七國集團」（G7）輪值主席國身分多次通過G7領導人及外長等聯合聲明，關切台海和平穩定，另在今年5月世界衛生大會（WHA）上，首度明確支持我國以觀察員身分參與WHA。外交部將在自由、民主、法治及人權等共享價值的基礎上，持續深化及廣化台德雙邊關係，共同致力於強化雙邊民主韌性及擴展各領域交流合作。