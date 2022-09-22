　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登聯大演說罕見提台海和平　外交部：展現堅定支持與不變的承諾

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登21日在聯合國大會演說時，罕見提及維持台海的和平穩定，並重申「一個中國」政策，這是拜登在第四度捍衛台灣說後，首度對外重申對台政策。對此，外交部發言人歐江安22日於例行記者會答覆媒體提問表示，這是近年來美國總統首次在聯合國場域中，公開強調對台海和平穩定的重視，外交部高度歡迎。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（資料照／路透）

歐江安表示，這是近年來美國總統首次在聯合國場域中，公開強調對台海和平穩定的重視，也是拜登繼日前接受美國媒體專訪表達美軍將捍衛台灣安全後，不到1週內，再次在重要國際場域演講時重申美國維護台海現狀的堅定意願，拜登維護台海和平的發言深具意義，外交部對此表達高度歡迎。

歐江安補充，今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言、聯合其他理念相近國家發表聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」（FONOPs）等具體行動，持續展現對台海和平穩定的高度重視，以及美國對維護台海現狀的堅定支持與不變承諾，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，維護台海安全，以及印太地區的自由開放與和平穩定。

此外，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）及外委會民主黨資深議員薛曼（Brad Sherman, D-CA）於15日提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），要求在優先運送「國防剩餘物資」的國家名單新增台灣、授權美國防部長可運用「特別防衛採購基金」，提供台灣防衛物資及服務、授權可在台灣設置「戰爭儲備庫存」等，以期加速美國對台軍售交付日程。

對此，歐江安說，對於夏波及薛曼共同提出友我法案，展現對台灣安全的關心及堅定支持，外交部表示由衷感謝，強化台灣自我防衛能力一向是我國政府的優先工作項目之一，政府將持續與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，以確保我國有足夠國防實力與裝備面對各項挑戰。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
烏東小鎮「天降火雨」恐怖畫面曝！　2千度高溫可蝕骨
嗆高虹安補習不是學霸！「四叉貓1行為」宅神笑了：提油救火
廖老大加盟店發聲！　砲翻這些人：敢來店就買1送1
高虹安強到像鬼？PTT點名1人「才應封神」　論文引用破9萬7
韓12強投手驚爆霸凌！　來台灣訓練「性侵學弟」
女學生走斑馬線遭撞卡車底！　驚悚影片曝
快訊／疫情兩週後上升？　王必勝「再觀察」：不排除0+7延後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

ICAO大會民航局未受邀　外交部組行動團推案

搶青年票打「數位經濟牌」　蔡適應：助店家創造循環經濟

批藍營擅長利益分配　鄭運鵬：桃園市所有發展應歸於市民

參選屏東市長　周佳琪盼營造真正綠能環保的城市

高虹安駁涉抄自爆「戰學歷」　網路數據曝：憤怒值飆5倍

國民黨團轟政府失去專業判斷　放話看風向來決定國門開放時間

1013開國門！國境解封3條件完備　蘇貞昌：疫情終將結束

中正紀念堂轉型！黃珊珊盼留給市民自由使用　「別選前意識形態操作」

快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

ICAO大會民航局未受邀　外交部組行動團推案

搶青年票打「數位經濟牌」　蔡適應：助店家創造循環經濟

批藍營擅長利益分配　鄭運鵬：桃園市所有發展應歸於市民

參選屏東市長　周佳琪盼營造真正綠能環保的城市

高虹安駁涉抄自爆「戰學歷」　網路數據曝：憤怒值飆5倍

國民黨團轟政府失去專業判斷　放話看風向來決定國門開放時間

1013開國門！國境解封3條件完備　蘇貞昌：疫情終將結束

中正紀念堂轉型！黃珊珊盼留給市民自由使用　「別選前意識形態操作」

快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

日外相：G7外長會議重申「台海和平穩定」重要性　將對烏提供支持

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！情人節曖昧文曝光　網驚：覺得誇張

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

極簡控愛牌peter Wu黑白大片「致敬台北」　秋冬丹寧、防水外套用直覺穿衣

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

根本沒破冰！哈利梅根搬到美國　威廉凱特「暗中鬆口氣」原因曝

挑戰「30轟、200三振」聯盟第一人之前　大谷翔平先休兵待命

可惡！彰化小兄妹捐款破千萬　假正妹冒議員助理帳號騙善心

台鋼雄鷹再添日本國家隊級外援！河野德良出任國際顧問

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

政治熱門新聞

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

新竹市長最新民調曝光　高虹安29.9%領先藍綠

蔣孝嚴早已驗過DNA？　周玉蔻：若是後代怎麼沒有「認祖歸宗」

快訊／國內口罩禁令何時放寬？　王必勝：目前沒有討論

「臺灣吧」談教育就被出征　網氣：乾脆改民進黨側翼Bar

快訊／高虹安遭圍剿　柯以「惡霸性侵女生」比喻

高虹安登Google熱搜　戰學歷損形象

快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

陸稱統一後實施一國兩制　陸委會反駁

中華大學接受高虹安道歉！綠營側翼：學生會自己想當狗

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

更多熱門

相關新聞

即／新北警爆打無辜男　2警將記過、所長2申誡

即／新北警爆打無辜男　2警將記過、所長2申誡

新北市三重警方20日晚間9點多，便衣埋伏在竹圍街巷內等通緝犯，結果誤把黃姓路人當目標…還上前逼問「你是不是XXX」見路人未回應，警方就出手拉人想帶回派出所，路人嚇壞以為遇到歹徒激烈掙扎，仍被拖行、毒打，導致膝蓋、頭部多處撕裂傷，而胸腔及耳朵挫傷，還被押進派出所，偵訊時警方才知抓錯人，今警方祭出重懲，擬將翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次，至於是否會調職，將依檢察官認定之後，再做調地依據。

三重警狂毆無辜路人　鄰居觀戰也挨揍今提告

三重警狂毆無辜路人　鄰居觀戰也挨揍今提告

13年前酒駕吊銷駕照！花蓮男「酒測值1.79」衝破天際

13年前酒駕吊銷駕照！花蓮男「酒測值1.79」衝破天際

醉男鬧事遭噴辣椒水　爆乳女友嬌嗔「別噴了」

醉男鬧事遭噴辣椒水　爆乳女友嬌嗔「別噴了」

勇救31乘客統聯司機移除呼吸器　「對答清楚」將轉出ICU

勇救31乘客統聯司機移除呼吸器　「對答清楚」將轉出ICU

關鍵字：

影音拜登美國台灣外交部

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

《全明星4》訓練出意外！

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

「最不記仇」星座Top 3

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面