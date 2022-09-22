拜登聯大演說罕見提台海和平　外交部：展現堅定支持與不變的承諾

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登21日在聯合國大會演說時，罕見提及維持台海的和平穩定，並重申「一個中國」政策，這是拜登在第四度捍衛台灣說後，首度對外重申對台政策。對此，外交部發言人歐江安22日於例行記者會答覆媒體提問表示，這是近年來美國總統首次在聯合國場域中，公開強調對台海和平穩定的重視，外交部高度歡迎。

▲美國總統拜登。（資料照／路透）

歐江安表示，這是近年來美國總統首次在聯合國場域中，公開強調對台海和平穩定的重視，也是拜登繼日前接受美國媒體專訪表達美軍將捍衛台灣安全後，不到1週內，再次在重要國際場域演講時重申美國維護台海現狀的堅定意願，拜登維護台海和平的發言深具意義，外交部對此表達高度歡迎。

歐江安補充，今年8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言、聯合其他理念相近國家發表聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」（FONOPs）等具體行動，持續展現對台海和平穩定的高度重視，以及美國對維護台海現狀的堅定支持與不變承諾，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，維護台海安全，以及印太地區的自由開放與和平穩定。

此外，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）及外委會民主黨資深議員薛曼（Brad Sherman, D-CA）於15日提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），要求在優先運送「國防剩餘物資」的國家名單新增台灣、授權美國防部長可運用「特別防衛採購基金」，提供台灣防衛物資及服務、授權可在台灣設置「戰爭儲備庫存」等，以期加速美國對台軍售交付日程。

對此，歐江安說，對於夏波及薛曼共同提出友我法案，展現對台灣安全的關心及堅定支持，外交部表示由衷感謝，強化台灣自我防衛能力一向是我國政府的優先工作項目之一，政府將持續與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，以確保我國有足夠國防實力與裝備面對各項挑戰。

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）