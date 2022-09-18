英國邀請台灣駐英代表謝武樵弔唁女王　待遇等同各國元首、王室成員

▲謝武樵 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

外交部18日表示，英國特別邀請我國駐英國代表謝武樵，在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府（Lancaster House），代表台灣政府與人民完成簽名留言致唁。

外交部表示，英國白金漢宮8日發布女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世的消息後，總統蔡英文及外交部長吳釗燮至感哀傷，並於第一時間透過管道向英方表達我國政府與人民誠摯悼念與慰問；而英方對我國的悼唁深表感謝。

外交部指出，英國宣布19日為女王「國葬日」，外交部即要求我國駐英國代表處向英方表示希望以最適當方式轉達台灣政府與人民的深切慰問。

外交部表示，基於重視台英關係及雙方人民間珍貴情誼，英方因此特別邀請我國駐英國代表謝武樵，在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府（Lancaster House），代表台灣政府與人民完成簽名留言致唁。英方對我方誠摯悼念女王逝世表達感謝。

外交部指出，感謝英國政府在王室服喪及全國人民哀傷的艱難時刻，安排謝代表以前述方式表達我國哀悼之忱；我方也衷心祝福台英深厚友誼將在新國王查理斯三世（King Charles III）領導下持續成長茁壯。