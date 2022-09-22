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台南市警局破獲製毒工廠　郭信良議長率員頒慰問金

▲台南市議會郭信良議長22日上午與蔡淑惠、周麗津、李啟維等議員，到市警六分局頒發破案慰問金5萬元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長22日上午與蔡淑惠、周麗津、李啟維等議員，到市警六分局頒發破案慰問金5萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局8月16日凌晨，破獲學甲區一處製毒工廠，經長期關心警察福利及預算的蔡淑惠議員提議，台南市議會郭信良議長22日上午與蔡淑惠、周麗津、李啟維等議員，到市警六分局頒發破案慰問金5萬元，由許敏能分局長及偵查隊長代表接受，林美燕及呂維胤議員則由服務處人員代為出席。

郭信良議長指出，毒品對個人及社會的危害很大，市警局第六分局接到有關毒品工廠的線報後，由黃齡慧檢察官指揮，會同第一、新化、學甲等分局警力，在凌晨荷槍到學甲製毒工廠實彈攻堅，查獲安非他命10公斤等毒品，付出的心力與辛勞值得嘉許，特頒贈慰問金予以鼓勵。

郭信良議長表示，市民鄉親能在臺南市安居樂業，有賴警察們堅守崗位，小至協尋汽機車停放地點，大至掃蕩毒品工廠，都能看到警員們的身影，因為有他們日夜不懈的守護，大家的生命及財產才能得到保障。

郭信良議長同時呼籲民眾多配合警察勤務，警民同心才能打造祥和的社會，國家才會更穩定。他並強調，警察是人民的保姆，議會及議員們則是警察的後盾，支持警察局必要的預算與支出。

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