太扯！小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

記者林悅／台南報導

台南第二監獄20日下午外爆發滋擾事件，1名蔡姓更生人疑糾眾前往南二監外迎接1名林姓假釋出獄男子，惟現場多名男子與管理員爆發推擠衝突，場面混亂，法務部矯正署第二監獄副典獄長黃坤芳說明指出，因20多位民眾聚集準備接回假釋出獄林姓受刑人，並欲在監獄外圍馬路擺放煙火燃放，被獄方會同警方制止。

▲第二監獄副典獄長黃坤芳說明指出，因20多位民眾聚集準備接回假釋出獄林姓受刑人，並欲在監獄外圍馬路擺放煙火燃放，被獄方會同警方制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南二監20日下午發生群眾迎接假釋出獄男子，與監獄管理員發生推擠衝突。（圖／民眾提供，下同）

法務部矯正署第二監獄副典獄長黃坤芳指出，有關該監管制哨外民眾聚集事件，係20日下午4時35分許，該監管制哨外約有20多位民眾聚集，準備接回20日假釋出獄林姓受刑人，並於監獄外圍馬路174縣道上擺放煙火預備林姓受刑人假釋出獄時燃放。

該監發現後即派員前往勸導，並聯繁麻豆分局六甲分駐所前來協助處理，同時集結戒護人力至管制哨警戒待命。該林姓受刑人下午5時27分許釋放，聚集之民眾隨即伴同林員上車，所有車輛及聚集民眾即離開該監外圍馬路，並沿途鳴按喇叭。媒體報導因聚集監所外民眾叫囂，監所管理員出面制止引發雙方推擠衝突並非事實，特此澄清。





麻豆分局指出，20日下午5時許，分局接獲台南第二監獄來電報案，稱監獄大門口有聚集20多名男子，並在監獄大門前馬路擺放眾多鞭炮，欲等待林姓受刑人出監燃放慶賀，獄方為維護秩序遂請求警方前往查處。麻豆分局警力到達現場後，發現監獄門口馬路確實擺放眾多鞭炮，為維護往來交通安全，警方要求將鞭炮收起勿燃放，現場聚集男子竟順勢起鬨叫囂，經現場警力強力制止才將鞭炮收回，並將出獄的友人載上車離去。

麻豆分局現正對滋事民眾身份及犯行深入調查，台南市警局方仰寧獲悉本案後，立即指派成立專案小組，並報請檢察官指揮，麻豆分局漏夜偵辦中。

據了解，林姓假釋人有恐嚇取財、侵占、傷害、槍砲、毒品紀錄，蔡姓更人有過失傷害、重傷害、公共危險、藏匿人犯、詐欺等素行。