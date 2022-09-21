　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南十大傳奇！年砸50萬停抗議車挨罰　人力移車官民大鬥法！

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，因市區路邊停車格位十分有限，銀行前洽公停車需求更是一位難求，該陳姓車主長期佔用停車格，引起民眾不滿，台南市政府因此和陳展開一段長達3年多的「大鬥法」，甚至被民眾稱為「台南十大傳奇之一」。

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以「讓你多知道一些台南事」為宗旨的網站「台南式」，常透過網路做各種和台南生活有關的民調，2021年年曾公布一項「府城十大奇人異事特色NPC」引起熱烈討論，其中位在中西區府前路台灣銀行前的「抗議車」就被引為台南十大傳奇之一。

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名陳姓車主與台南一知名人士間有債務糾紛，從2019年11月間開始，即以自小客車、小貨車等4部車輛改裝懸掛白布條、看板，停放在中西區府前路一段台灣銀行前方的路邊車格位，並在車上牽掛抗議標語，由於市區路邊停車格位原本就一位難求，這些車輛又長期占用這些有限停車格位，讓往來銀行洽公的民眾無法利用停車，而引發民怨與不滿，紛紛向台南市政府陳情投訴，要求處理。

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但該名車主其實都有依規定繳交路邊停車費，4部車長期停用，一年也要花上4、5十萬元，但他為了表達他內心的不滿，根本不在乎花這些停車費，但站在市府的立場，路邊停車收費是一種手段，目的是提高停車格位的周轉率，讓有限的停車格位能獲得最佳利用，該名陳姓車主的行為，無疑會妨害其他民眾合法停車權利，於是就展開3年多的「大鬥法」。

依據台南市公有停車場收費及管理自治條例第11條規定：「車輛停放路邊停車場逾3日，主管機關應以書面通知車主領車，並自第4日起加倍收費。無故拒領者，由主管機關通知本府警察機關將該車依法移置至其他處所」，陳姓民眾的行為違反第11條規定，於是市府交通局停車理單位即開始執行長期占用停車格位之查報作業，另違反道路交通管理處罰條例第16條：「任意改造車體」部分則由台南市警局依法查處。

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於陳姓車主曾被交通局取締告發過，於是他就鑽法令疏漏之處，由於法令規定，車輛停放路邊停車場逾3日，主管機關就要通知車主，於是陳每停3天，第4天固定叫人去「移車」，但只是挪動前後格位，還是停在台灣銀行附近，交通局只好長期派員監控，一旦發現違反規定立即拍照存證，並張貼移車通知。

另一方面，台南市警局也持續以「車頂加裝置架，未向公路監理機關申請檢驗合格行駛公路」等，依道路交通管理處罰條例第18條第1項：「違反汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，或因交通事故遭受重大損壞修復後，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處汽車所有人新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其檢驗」來告發，第2項規定「汽車所有人在1年內違反前項規定2次以上者，並吊扣牌照3個月；3年內經吊扣牌照2次，再違反前項規定者，吊銷牌照」，經了解警方已開12張罰單，目前警方已依第2項規定執行吊牌中。

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而陳的這4部車輛，從2019年11月間至2022年9月持續停在台灣銀行前停車格位，目前持續與市府交通局、警察局纏鬥，20日又傳出陳停放該處的車子，從4部變成5部，且車主改以「人力」移車避開「行駛」的執法要件，雙方繼續上演大鬥法，接下來就看官方如何因應。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
人妻很會玩！吃人夫「戰遍工地、摩鐵」拍片　車震遭當場抓包
高虹安論文有多猛？「被引用4000次」等級曝　寫過的全驚呆
LIVE／高虹安戰學歷翻車原話一刀不剪曝光　許仁杰夜溜女星香
李玖哲認曾甩掉相馬茜！超瞎分手理由曝　愧疚喊：我很爛
普丁神祕消失！無預警缺席「全國演說」引恐慌
父離世「和美小兄妹」頓失唯一依靠！　10歲妹小心願曝
台灣黑熊遭開2槍爆頭！墜河道掙扎又被補一槍穿胸慘死
電視突切頻道見蔡英文談話！　921國家防災日演練
快訊／遭爆有男友還約砲祖雄！　佳娜回應了
爸爸病逝！和美小兄妹遭斷水2個月　自來水來了「終於可以洗澡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女服務生上班首日廁所內遭性侵　變態同事：她要用力踢才算拒絕

妻整日聊天...夫見「在一起」相簿綠炸　小王辯：想抱抱是貼圖

麻吉反目！他送4顆汽油彈燒車　警用這罪名偵辦最高可判10年

男切膽囊「皮膚、瞳孔變黃」　二度手術揪驚人真相...烏龍醫慘了

人妻家中激戰保險業務員！垃圾桶撈出用過的保險套　超綠夫崩潰

台南十大傳奇！年砸50萬停抗議車挨罰　人力移車官民大鬥法！

人妻很會玩！吃人夫「戰遍工地、摩鐵」拍片　車震被親友團抓包G了

父離世「和美小兄妹」頓失唯一依靠！10歲妹曝小心願：想要學英文

女拿椅砸警被通緝...1年後被同單位逮捕　她傻眼：命中剋星？

祖孫誤捕「東卯山台灣黑熊」　叔叔隔海要他「殺熊滅屍」...3人下場曝

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

女服務生上班首日廁所內遭性侵　變態同事：她要用力踢才算拒絕

妻整日聊天...夫見「在一起」相簿綠炸　小王辯：想抱抱是貼圖

麻吉反目！他送4顆汽油彈燒車　警用這罪名偵辦最高可判10年

男切膽囊「皮膚、瞳孔變黃」　二度手術揪驚人真相...烏龍醫慘了

人妻家中激戰保險業務員！垃圾桶撈出用過的保險套　超綠夫崩潰

台南十大傳奇！年砸50萬停抗議車挨罰　人力移車官民大鬥法！

人妻很會玩！吃人夫「戰遍工地、摩鐵」拍片　車震被親友團抓包G了

父離世「和美小兄妹」頓失唯一依靠！10歲妹曝小心願：想要學英文

女拿椅砸警被通緝...1年後被同單位逮捕　她傻眼：命中剋星？

祖孫誤捕「東卯山台灣黑熊」　叔叔隔海要他「殺熊滅屍」...3人下場曝

有韓式辣醬鮪魚麵包！超商最新烘焙美食來了　加碼吃鳳梨金萱土司

景美女中瘋狂體育老師編「九天玄女健身操」　北市特殊優良教師「降肉」

拚連任「意外落馬」！高閔琳今最後質詢　陳其邁暖送苦茶原因曝

童文薰揭蔣、陳、黃都在幫蔡英文賺錢　拋六大政見「拆除海霸王」

超模Kendall Jenner、雨琦拎BV新包變帶貨王！　半月編織＋黃銅提把太燒

台塑三娘脫手後變冷清　紅樹林億級豪宅全年罕見沒買賣

「這裡」從2飛7字頭只花2年　專家：浮誇房價比電影還離譜

吃完飯「女友提分手」怒評1星！老闆神回　網秒認出：這家超好吃

IPO企業須繳交勞資會議文件　3年內約1成遭退件

邁向巔峰！賈吉炸裂60轟出爐追平貝比魯斯　美聯紀錄M1

社會熱門新聞

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

毆人妻大鬧台南飯店　中職前球星「坦承不諱」回應了

台中警罵所長：垃圾　下場慘了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

彰化小兄妹癌父病逝　善心人士急問捐款

和美小兄妹遭斷水2個月！自來水公司今復水

獨／上課時間不見人影　台中驚傳國中生墜樓亡

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

更多熱門

相關新聞

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

台南第二監獄，20日下午外爆發滋擾事件，1名蔡姓更生人疑糾眾前往南二監外迎接1名林姓假釋出獄男子，惟現場多名男子與管理員爆發推擠衝突，場面混亂，法務部矯正署第二監獄副典獄長黃坤芳說明指出，因20多位民眾聚集準備接回假釋出獄林姓受刑人，並欲在監獄外圍馬路擺放煙火燃放，被獄方會同警方制止。

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

蹲點二十年謝龍介民調落後柯志恩

蹲點二十年謝龍介民調落後柯志恩

台南運河女浮屍身分曝　列失蹤協尋對象

台南運河女浮屍身分曝　列失蹤協尋對象

關鍵字：

台南債務糾紛佔用停車格位

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面