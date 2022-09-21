台南十大傳奇！年砸50萬停抗議車挨罰　人力移車官民大鬥法！

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，因市區路邊停車格位十分有限，銀行前洽公停車需求更是一位難求，該陳姓車主長期佔用停車格，引起民眾不滿，台南市政府因此和陳展開一段長達3年多的「大鬥法」，甚至被民眾稱為「台南十大傳奇之一」。

以「讓你多知道一些台南事」為宗旨的網站「台南式」，常透過網路做各種和台南生活有關的民調，2021年年曾公布一項「府城十大奇人異事特色NPC」引起熱烈討論，其中位在中西區府前路台灣銀行前的「抗議車」就被引為台南十大傳奇之一。

據了解，該名陳姓車主與台南一知名人士間有債務糾紛，從2019年11月間開始，即以自小客車、小貨車等4部車輛改裝懸掛白布條、看板，停放在中西區府前路一段台灣銀行前方的路邊車格位，並在車上牽掛抗議標語，由於市區路邊停車格位原本就一位難求，這些車輛又長期占用這些有限停車格位，讓往來銀行洽公的民眾無法利用停車，而引發民怨與不滿，紛紛向台南市政府陳情投訴，要求處理。

但該名車主其實都有依規定繳交路邊停車費，4部車長期停用，一年也要花上4、5十萬元，但他為了表達他內心的不滿，根本不在乎花這些停車費，但站在市府的立場，路邊停車收費是一種手段，目的是提高停車格位的周轉率，讓有限的停車格位能獲得最佳利用，該名陳姓車主的行為，無疑會妨害其他民眾合法停車權利，於是就展開3年多的「大鬥法」。

依據台南市公有停車場收費及管理自治條例第11條規定：「車輛停放路邊停車場逾3日，主管機關應以書面通知車主領車，並自第4日起加倍收費。無故拒領者，由主管機關通知本府警察機關將該車依法移置至其他處所」，陳姓民眾的行為違反第11條規定，於是市府交通局停車理單位即開始執行長期占用停車格位之查報作業，另違反道路交通管理處罰條例第16條：「任意改造車體」部分則由台南市警局依法查處。

由於陳姓車主曾被交通局取締告發過，於是他就鑽法令疏漏之處，由於法令規定，車輛停放路邊停車場逾3日，主管機關就要通知車主，於是陳每停3天，第4天固定叫人去「移車」，但只是挪動前後格位，還是停在台灣銀行附近，交通局只好長期派員監控，一旦發現違反規定立即拍照存證，並張貼移車通知。

另一方面，台南市警局也持續以「車頂加裝置架，未向公路監理機關申請檢驗合格行駛公路」等，依道路交通管理處罰條例第18條第1項：「違反汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，或因交通事故遭受重大損壞修復後，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處汽車所有人新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其檢驗」來告發，第2項規定「汽車所有人在1年內違反前項規定2次以上者，並吊扣牌照3個月；3年內經吊扣牌照2次，再違反前項規定者，吊銷牌照」，經了解警方已開12張罰單，目前警方已依第2項規定執行吊牌中。

而陳的這4部車輛，從2019年11月間至2022年9月持續停在台灣銀行前停車格位，目前持續與市府交通局、警察局纏鬥，20日又傳出陳停放該處的車子，從4部變成5部，且車主改以「人力」移車避開「行駛」的執法要件，雙方繼續上演大鬥法，接下來就看官方如何因應。