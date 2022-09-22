台南市身心障礙者就業博覽會　善化文康育樂中心登場

▲台南市勞工局長王鑫基宣布，10月1日將於善化文康育樂中心舉辦「2022年台南市身心障礙者就業博覽會」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近年來台南市各企業在人力需求上不斷增加，市長黃偉哲也十分重視，希望讓更多的勞工朋友能夠在台南找到好工作，也期盼讓更多身心障礙朋友能夠進入職場，共創「希望家園」，勞工局長王鑫基22日宣布，10月1日將於善化文康育樂中心舉辦「2022年台南市身心障礙者就業博覽會」。

王鑫基局長說，今年度遴選五「心」職場的績優單位已出爐，當天也邀請得獎單位到現場分享台南市友善職場的榮耀。

王鑫基局長表示，在全台各縣市中，台南市為少數仍在辦理身心障礙者大型徵才活動的縣市，此次活動共60家廠商、800個職缺包括璨揚、志鋼金屬、爭鮮、台南晶英酒店等現場設攤外，另外許多知名企業如台積電、全聯、壽司郎、晶元光電等也透過代徵方式提供職缺，希望身心障礙朋友把握機會勇於嘗試。另外現場也將有履歷健檢、職訓體驗，王鑫基也提到，為了鼓勵台南的身障朋友能夠在投履歷時做好「萬全準備」，這次特別推出一條龍服務，只要自9月23日起至9月29日前，上臺南市身心障礙者人力銀行網站更新自己的履歷，即可優先登記履歷健檢/職涯諮詢服務，更可有現場職訓體驗的搶先登記，讓找工作也成為一件值得期待的事情。

另一方面，王鑫基局長邀請今年度五「心」職場獲認證單位現身分享實績，王鑫基表示，企業能夠獲選台南市五心職場績優單位是相當不容易，光基本門檻就非常嚴格，除不能有重大違反勞工、職安法規紀錄外，還必須有具體優良的友善事項，才能受評選委員青睞，本年度經過激烈的評選，選出國泰商旅股份有限公司台南分公司、台灣汽電共生股份有限公司官田汽電廠等2家企業，成為2022年度南市五心職場績優單位，為彰顯得獎企業榮耀，本局將於身心障礙者就業博覽會場辦理公開授獎。

本年度得獎單位兩家單位，「國泰商旅股份有限公司台南分公司」，該公司評選中展現各項員工關懷，除補助協助員工舒壓，還有積極提供員工技能提升補助，並且鼓勵員工成家有各項生育及結婚獎勵，在性別平權方面女性主管晉用比率達4成，就業環境堪稱優良，各項措施評選都很優異，因此該公司在評選中脫穎而出。

「台灣汽電共生股份有限公司官田汽電廠」深耕台南多年，為南部供電穩定有著卓越貢獻，企業獲得青睞原因，是將員工生命安全擺於首位，該公司企業文化非常重視職業安全，因此創下25年零職災發生紀錄，此外提供各項高額健康檢查補助以維持員工身心健康，除此之外公司並善待員工將獲利積極回饋員工，薪資不但優於同業還連續4年調漲薪資，且董事報酬提撥率不得高於員工報酬率，造就低離職率甚至2021年無人離職，另外性別平權方面女性主管晉用比率達4成，員工申請育嬰留職復職率高，足為效仿。

勞工局就業促進科科長沈淑敏也提到，此次的身心障礙者就業博覽會，不乏許多對身心障礙友善職場企業皆釋出職缺，歡迎身障朋友可先上勞工局網站看職缺準備好履歷，當日勞工局更提供接駁車及復康巴士往返善化火車站及善化文康育樂中心現場，歡迎市民朋友多加利用，更多活動資訊可上台南市政府勞工局網站或台南市身心障礙人力銀行查詢。