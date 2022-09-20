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台南南二監迎接「假釋大哥」　黑衣小弟包圍嗆警！按著喇叭開走

▲台南二監20日下午發生群眾迎接假釋出獄男子，與監獄管理員發生推擠衝突。（圖／民眾提供，下同）

▲台南二監20日下午發生群眾迎接假釋出獄男子，與監獄管理員發生推擠衝突。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南第二監獄20日下午外爆發滋擾事件，一名蔡姓更生人疑揪眾前往南二監外迎接林姓假釋出獄男子，現場多名男子與管理員爆發推擠衝突，場面混亂，麻豆分局六甲所據報派員前往維持秩序，眾人最後以車隊沿途鳴按喇叭方式揚長而去。

據了解，當時是一名曾入監服刑的蔡姓男子，為了迎接另一名林姓受刑人假釋出獄，揪眾到監獄迎接林男，因聚集監所外民眾叫囂，監所管理員出面制止，引發雙方推擠衝突。

▲台南二監20日下午發生群眾迎接假釋出獄男子，與監獄管理員發生推擠衝突。（圖／民眾提供，下同）

監所管理員向麻豆分局報案，六甲所迅速派員到場維持秩序，但這群民眾不但持續叫囂，還包圍員警，飆罵員警與管理員，員警極力勸開雙方，以免衝突擴大，並呼叫警力支援，現場民眾在支援警力尚未到達前，以車隊沿途鳴按喇叭方式離開現場。

台南市警麻豆分局指出，20日下午5時許，麻豆分局接獲台南第二監獄來電報案，稱監獄大門口有聚集20多名男子，並在監獄大門前馬路擺放眾多鞭炮，欲等待林姓受刑人出監燃放慶賀，獄方為維護秩序遂請求警方前往查處。警力到達現場後，發現監獄門口馬路確實擺放眾多鞭炮，為維護往來交通安全，警方要求將鞭炮收起勿燃放，現場聚集男子竟順勢起鬨叫囂，經現場警力強力制止才將鞭炮收回，並將出獄的友人載上車離去。麻豆分局現正對滋事民眾身份及犯行深入調查，將嚴正執法追究到底，絕不容許脫序行為的發生。

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