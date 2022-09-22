捷克訪團當面請託蔡英文　「希望開通台北、布拉格直航班機」

▲捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席訪團22日上午會見總統蔡英文。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席訪團22日上午會見總統蔡英文，德拉霍斯致詞時，當面向蔡英文提出請託，希望能開通台北到布拉格的直航班機，希望雙邊遊客可以比疫情前還要多，也能對商業合作有正面效果。

德拉霍斯表示，捷克跟台灣是真正好朋友，共享許多價值，好比強健的自由民主，對於人權保護、少數族群權利的重視，還有跟不友善的非民主鄰國打交道的經驗，這讓雙方更加珍惜民主的價值。

德拉霍斯舉捷克故前總統的名言表示，對於有意義世界秩序來說，人權、自由是不可或缺的，相信台灣跟捷克對此都非常有共鳴。他表示，要特別感謝蔡英文對於俄羅斯入侵烏克蘭採取的堅定立場，強烈譴責俄羅斯入侵，並無私提供烏克蘭人道救援，當他聽到台灣人民的救援物資已經把倉庫都塞滿，讓他深深感動。

德拉霍斯表示，捷克也是烏克蘭的關鍵支持者，協助他們對抗俄羅斯的無端惡意攻擊，因此十分感謝蔡英文的譴責，並協助烏克蘭重建。他再次引用捷克前總統名言，「對他人漠不關心，及對所有人命運冷漠以待，就是對邪惡敞開大門」。

德拉霍斯指出，捷克已經接收大約40萬名烏克蘭難民，感謝台灣金錢援助，讓捷克可以用最好方式讓他們融入捷克的社會。他進一步說，捷克跟台灣關係可以用患難見真情來形容，台灣第一波疫情提供了醫療物資跟口罩生產線設備，他要替全捷克人民感謝蔡英文，也很高興捷克在台灣需要時，送來三萬劑疫苗作為回報。

德拉霍斯表示，很高興台灣成為重要夥伴，在現在捷克政府之下，雙方關係更強健，「我支持政府表明台灣是印太區域的民主夥伴，捷克是全歐盟立場唯一如此明確的國家」。

德拉霍斯指出，他理解參與國際組織是重要管道，好比台灣有意義參與衛生組織，參議院先前已經通過強烈支持的決議案；另外，他也希望台灣參與國際民航組織，而他個人有小小請求，就是希望促成台北、布拉格的直航班機，希望讓遊客可以超越疫情前水準，這對商業合作也會有正面效果。

▼捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席訪團22日上午會見總統蔡英文。（圖／總統府直播）

