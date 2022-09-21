總統會見證嚴法師！他一看「蔡英文臉書6字」驚：有人會不開心

▲總統蔡英文今前往花蓮關心地震災情，並與慈濟的證嚴法師見面。（圖／蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

適逢921國家防災日，總統蔡英文今（21日）赴花蓮與證嚴法師見面，慈善事業基金會執行長顏博文預計也會在場陪同。不過，資深媒體人黃揚明眼尖發現，蔡英文臉書發文尊稱證嚴「上人」，儼然是切割日前因疫苗跳出來與慈濟對槓，嗆證嚴法師不該被稱為上人的名嘴周玉蔻。

蔡英文稍早在臉書發文表示，今天是921國家防災日，除了來到花蓮參加防災演練，關心這次地震後，花蓮和台東的災情復原進度，也來到慈濟精舍，跟許久不見的證嚴法師會面。這次的國家防災日演練，包括慈濟、紅十字會及基督教救助協會等民間團體，都有共同投入，而財團法人賑災基金會，也和消防署共同合作支援演練。這就是民間與政府共同協力，讓台灣防救災的能量更為強大。

蔡英文指出，「我也跟上人說，感恩慈濟投入這次地震的救災。很多慈濟的師兄師姐、醫護人員，在第一時間都自動自發，前往災區協助，提供了很多民眾在物資、熱食和心靈上的協助。」

蔡英文強調，每當台灣遇到困難的時候都有慈濟，在危機災難之際，誠意和善念對於人心的撫慰很重要。感恩許多慈濟人，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。

針對蔡英文在臉書發文中尊稱證嚴法師「上人」，黃揚明點出關鍵字「我也跟上人說」並暗酸周玉蔻會不開心。

事實上，周玉蔻今天上午曾向蔡英文喊話，今天見到證嚴法師，要告訴證嚴，慈濟執行長顏博文胡言誑語、攪動政治，影響證嚴形象，且慈濟親共、中共自己人角色已經引起台灣民眾反彈，另外也應該面諫證嚴，慈濟迫於中共壓力下架「智子之心」連續劇，踐踏資深志工林智惠阿姨，協助中共消滅台灣歷史的決定，必須修正。

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