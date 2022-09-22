快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

▲國人引頸期盼的入境政策「0+7」有望在10月上旬開放。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部22日在行政院會陳報「邊境穩健解封 邁向正常生活」報告，預告下周起將進一步鬆綁入境總量，29日起入境總量將提升至每週6萬人次。而根據衛福部規劃，下一階段目標將開放到每週15萬人次，入境者免居檢採「0+7」，且入境者如無症狀，可搭乘大眾交通工具；非免簽國開放入境，一般社會訪問及觀光取消限團令。行政院長蘇貞昌表示，0+7制度預計10月13日實施。

衛福部22日在行政院會陳報「邊境穩健解封 邁向正常生活」報告，根據規劃，自9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證；至於入境管制部分，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改發放4劑快篩，現階段仍以3天檢疫加上4天自主防疫為主，隔離處所採1人1室。

針對次世代疫苗接種規劃，中央流行疫情指揮中心表示，為因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4／BA.5變異株之疫情衝擊，111年採購之第一批Moderna次世代雙價疫苗80.4萬劑，已於本年9月16日抵台，並於9月24日起配送各縣市政府。

第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑，已於本年9月18日抵台，預計10月起配送各縣市政府，均優先提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用。

至於開放邊境管制措施部分，第一階段，將自9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測改以發放4劑快篩試劑，開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。第二階段部分，將規劃增加入境總量等各項措施，實施時間將依疫情狀況再行公布。