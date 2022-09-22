國民黨團轟政府失去專業判斷　放話看風向來決定國門開放時間

▲國民黨團22日召開「開放國門應超前部署 勿讓百工百業胡亂抓瞎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對邊境管制政策，行政院今（22日）宣布，預計10月13日實施「0+7」，也就是入境者免居檢，另外也取消觀光限團令。然而在正式公告前，國民黨立法院黨團召開記者會，質疑中央疫情指揮中心對於國門何時開放，竟利用媒體和網路放話，觀看輿論風向才決定開放的時間，根本失去應該有的專業判斷。

首席副書記長謝衣鳯表示，國門何時開放？在媒體與PTT引發熱烈的討論，其中在9月15日PTT瘋傳一張「邊境管理及開放建議圖示」，中央疫情指揮中心發言人莊人祥僅說，這張「邊境管理及開放建議圖示」是內部研議中的草案。9月20日全國商業總會員代表大會上，理事長許舒博透露，中央疫情指揮官王必勝曾來電表示，「國門即將開放」，王必勝指揮官也沒有否認此事，僅輕描淡寫稱是「密集討論」。

謝衣鳯說，請問中央疫情指揮中心，國門開放與否，難道都要透過媒體和網路，先放風向，試探輿論反應如何，決定是否要開放嗎？中央疫情指揮中心的專業判斷在哪裡？謝衣鳯質疑，中央疫情指揮中心難道是位政治服務？為選舉做出考量？

謝衣鳯也提及，各國入境規定非常清楚，反觀我國中央疫情指揮中心只會在媒體、網路放消息、測風向，並沒有告訴國人以及未來開放國門後，入境觀光、洽公的外國旅客應該如何準備？簡言之，國門開放後的配套在哪裡？

謝衣鳯表示，國民黨團具體要求中央疫情指揮中心，應依據專業做出是否開放國門判斷，並且超前部署，中央疫情指揮中心應該拿出數據告訴國人與產業界，台灣防疫是否禁得起考驗。

副書記長陳以信則說，台灣考量是否開放國門，要謀定而後動，不可草率為之，除了參考周邊國家開放邊境政策，一定要經過科學數據，做好充分準備。建議蔡政府，必須在短時間召集各商業公會、勞動團體，研商開放國門後防疫配套措施，及有利恢復商機措施。