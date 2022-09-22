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「重大暴力犯罪」不能遴選外役監！　政院拍板修正條例草案

▲▼法務部長蔡清祥說明外役監相關議題記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲法務部長蔡清祥說明外役監相關議題記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

台南殺警案震驚社會大眾，紛紛針對台灣外役監制度進行系列檢討。為此，行政院於22日通過法務部提報之「外役監條例」修正草案，調整外役監的遴選資格，重大暴力犯罪不能遴選至外役監，其修法重點包括「修正遴選要件」、「增列淘汰事由」與「增訂外役監受刑人返家探視要件」。

行政院表示，外役監制度設立目的，在於讓受刑人入監執行一定期間後，能於獲釋前逐步適應社會生活。而為落實外役監達成受刑人復歸社會之矯正目標，並降低外役監受刑人伺機脫逃或逾期未歸，有危害公共秩序、社會安全的風險，因此針對遴選資格，以適度調和外役監之制度性功能。

行政院指出，法務部擬具「外役監條例」部分條文修正草案，經函報行政院審查後，於22日經行政院院會通過，修法重點包括「修正遴選要件」、「增列淘汰事由」與「增訂外役監受刑人返家探視要件」，全文如下：

一、延長在監考核期間：修法前最低僅須執行二個月，修法後至少須執行逾三分之一刑期、累犯逾二分之一。

二、縮短外役監收容日數：修法前無限制，修法後限制一年內可提報假釋者方得遴選。

三、強化資格審查，維護社會安全：增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等二項要件，藉由審查受刑人在監表現、再犯風險等危險因子，降低外役監制度性風險。

四、排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪，包括故意犯罪致死、所犯係十年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及犯組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪。

五、增訂「違反返家探視規定，情節重大」淘汰事由，並強化機關考核權限，降低返家探視之制度性風險，以維護公共秩序、社會安全。

六、增訂「受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行」淘汰事由，確保外役監受刑人均能適於外役作業，以符合制度本旨。受刑人有違反外役監秩序、安全之行為或違反返家探視情節重大之情形，均須立即淘汰，收回已得之縮刑，確保社會安全。

七、增訂外役監受刑人返家探視要件：增列「在監行狀善良」、「無危害公共秩序、社會安全之虞」作為返家探視之申請要件，加強外役監審查義務，確保返家探視制度效益與社會安全需求達於衡平。

行政院強調，本次外役監條例修正草案立法通過後，將具有降低脫逃風險、減少社會危害、延長一般監獄執行期間落實中間處遇、協助提升受刑人復歸社會等修法效益，必能澈底健全外役監之階段性處遇功能。

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