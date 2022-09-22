機組員一年居檢200天！工會籲「停止拘禁」剝奪人權

▲指揮中心宣布下月開放邊境。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院宣布10月13日起邊境解封，入境台灣不需居家隔離或居家檢疫，只需進行7天加強自主健康管理。桃園市機師職業工會表示，機組員在外站仍須隔離，一年居檢天數高達200天，指揮中心應儘速放寬禁令，不該繼續拘禁機組員，剝奪應有的基本人權。

機師工會表示，國籍航空公司機組員於國外旅館停留隔夜期間，依據國內指揮中心、民航局等單位所制定之防疫規範，一旦入住航空公司所安排之旅館後，至今仍以「一次性房卡」之管制，強迫組員無法於旅館停留期間離開房門，讓組員無異處於「隔離檢疫」之狀態，直至出勤執行下一趟任務，方得離開房門。

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機師工會表示，此一最嚴厲防疫政策，維持至今已將近三年的時間，造成國航機組員於外站停留期間最短一日，最常三至四日困於房間內完全無法步出房門，機組員一年365天累積下來居檢的天數高達200天。

機師工會表示，目前99%以上的國家，針對機組員的檢疫措施，早已取消所有管制，全世界的航空公司機組員當中，至今僅存中國與台灣之政府，仍以防疫為理由，剝奪國籍航空機組人員在外站的人身自由。

機師工會自111年8月8日起，針對會員進行是否確診之問卷調查，迄今回收近500位前艙機組員填答，其中曾經確診者，境內確診者佔了近四分之三，而境外確診者僅約九分之一，顯見「目前確診之前艙機組員極高比例來自境內而非境外」。

機師工會呼籲，針對國籍航空機組員外站停留隔夜之相關防疫措施與管制，應立即全面放寬，並迅速建立其相對應之配套措施！台灣航空公司的機組人員，沒有理由在台灣邊境近乎完全解封的情況下，仍在在外站繼續遭到「拘禁」，剝奪應有的基本人權。