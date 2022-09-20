阿姨「被操作」提款機！他一聽電話起疑心　3動作被讚翻：太聰明

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名男網友19日到郵局領錢，看到一位阿姨邊講電話邊操作提款機，而且對話內容是常見的詐騙手法，所以不動聲色報警，怎料阿姨即將操作完畢，讓他不得不衝上前阻止，甚至不顧阿姨阻攔，狂按「取消」中止交易，並開啟錄影存證。影片曝光後，網友紛紛大讚，還有人直呼「作法好聰明！」掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，一位阿姨在郵局邊講電話邊操作提款機，他聽到對方要求先刷存摺確定餘額，又聽到阿姨一直問說「這樣就會退款了嗎？」頓時心中警鈴大作，便默默走出去打電話報警，隨後再走回來假裝操作智慧郵箱，實則留在現場等警方到來。

不過，詐騙集團搶先一步，已經在教阿姨操作ATM轉帳。影片中可見，原PO一直提醒婦人「阿姨那是詐騙，不要按」，但對方依舊搞不清楚狀況，不停跳針回應「不是不是，他在給我退款啦！」眼看阿姨即將按下「確認」，警方又還沒到場，原PO索性衝上去按下「取消」鍵，強行中止交易。

原PO表示，阿姨一直堅稱她有刷卡買鞋子，是電話那頭稱「重複了7筆同樣的商品」、「要操作ATM退款」才請她操作提款機，直到警員到場說明這是常見的詐騙手法，還協助打給鞋店查證，並請店員直接說明，阿姨這才相信自己是遇到詐騙。

▲原PO不僅報警、錄影，還衝上去狂按「取消」中止交易，順利守住阿姨的積蓄。（圖／爆料公社）

為此，原PO特地在文末標註彰化縣芬園分駐所，呼籲大家「有疑慮請撥打165反詐騙專線，請大家提醒家中長輩、身邊朋友，銀行不會用電話教你如何操作提款機！」

許多網友看完紛紛留言，「很聰明報警， 一邊錄影保護自已也保護對方」、「感謝您按取消的勇氣和果斷」、「今晚又有人因為業績不達標要被電擊了」、「好人，想到詐騙的少賺一筆就爽」、「社會有時真的需要這種雞婆的人」、「台灣最缺這種有正義感，願意冒著被罵的風險挺身而出的人，讚！」

還有人說，「唉...這位女士年紀也不算多大、難道都沒在看新聞的嗎？」、「還好阿姨有開擴音，才能被你發現」、「（被騙）當下真的會像被鬼牽著走一樣。別人講的都聽不下去」、「你真的很好心，救了一個人，我家人上個月被同手法詐騙，搞得家庭快破碎了，欲哭無淚...」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完