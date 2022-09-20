Twitter扮女求包養　「3男各匯4500元」到飯店等不到人才知受騙

▲陳姓男子上網假扮女生求包養，至少3名男子為求性交易而匯款受騙。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子上網假扮年輕貌美女子，自稱願意接受包養，求抖內，還附上自己的銀行帳戶號碼，至少3名男子受騙，各匯款4500元希望性交易，沒想到對方就此失聯，警方獲報根據線索找到陳男，他卻否認有假扮女生，辯稱薪資帳戶遭人盜用，台北地檢署檢察官調閱陳男帳戶明細比對ATM監視畫面後，不採信他的說法，依詐欺罪起訴。

檢察官調查，陳姓男子2021年間在Twitter開設帳號，貼出美女照片，表明可以接受援交，並公開銀行帳戶名稱以及完整的帳號，有名男子看得心癢，約好4500元包開房費，但匯款後到飯店，苦苦等不到人，對方也沒有依照約定先訂房。

被害人報案受騙後，警方根據線索找到帳號的主人是陳姓男子，也發現陳男帳戶內，有多筆4500元匯入紀錄，懷疑陳男以相同手法詐騙多人，但陳男矢口否認，辯稱這是自己的薪資帳戶，應該是被人盜用，他沒注意到有人匯錢給他。

檢察官認為一般人無法隨便取得完整的銀行帳號及戶名，且調閱ATM監視畫面，發現每次有人匯款後，陳男就會去領錢，而另外有2名受害人被警方找到後也表明要告，檢察官就依3個詐欺罪將陳男提起公訴。