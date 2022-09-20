日月潭知名會館櫃檯小姐耍陰招　用自己帳戶向房客收錢下場慘了

▲南投一黃姓旅館櫃檯小姐在收取房款時，竟給房客自己的銀行帳號，藉此私吞旅館房錢3萬餘元。（示意圖／取自pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投知名會館一名黃姓櫃檯小姐在收房款時，直接把自己的帳號提供給房客，騙房客匯款到她戶頭裡，共從5位房客詐得3萬8280元後，再登入旅館的房務系統，隨便編造房客的匯款紀錄和日期，最後被業者察覺並報警處理。南投地院審理，依詐欺取財罪，合併處黃女9月徒刑，可易科罰金27萬元，全案還可上訴。

判決書指出，黃女在日月潭附一家面湖景的知名會館擔任櫃台人員，負責辦理訂房登記、收房款等工作。按照訂房流程，黃女應將旅客訂房資料輸入房務系統中，並傳送訊息告知旅客收費帳號，以供旅客匯款，等旅客匯款後，再把旅客帳匯款帳號後五碼、匯款日期等資訊輸入房務系統。

想不到在去年2月時，黃女竟趁職務之便，直接把自己的帳號傳給5名訂房旅客，讓旅客把房款通通匯到她戶頭裡，騙取金額從5千餘元到1萬3千元不等，共詐得3萬8280元，因害怕事情敗露，黃女又在詐騙款項後，登入房務系統填上編造的匯款帳號後5碼和匯款日期，被公司發現帳目不對後，報警處理。

法官審理後，認為黃女正值壯年，卻不用正當途徑賺錢，犯後雖坦承犯行，但未和公司和解或賠償，也只歸還其中1筆款項6980元，考量她目前職業為外送員等經濟情狀，依5項詐欺取財罪，合併處9月徒刑，可易科罰金27萬元，全案還可上訴。