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防疫淨化再升級　iRent全新搭載「高效抗冠空氣清淨系統」

▲iRent同站租還車輛陸續搭載「高效抗冠空氣清淨系統」，提供乘客更舒適安心的旅遊。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

租車已成為民眾常選擇的交通工具之一，不論臨時要用車或全家大小出遊都非常方便，近年來受到疫情影響，租車時，安心用車更是受到民眾注目。

民眾表示，「iRent 24小時都可以租用，很方便，防疫期間消毒很重要，每一次上車前，都用使用它們車上的次氯酸水，全部都噴一次，就不用擔心有間接接觸的問題，感到很貼心。」

▲▼iRent,抗冠空氣清淨系統,共享汽車,同站租還車,Corolla,Cross,一家人開iRent出遊。（圖／記者姜國輝攝）

▲iRent同站租還車輛Corolla Cross，「高效抗冠空氣清淨系統」已搭載上線。（圖／記者姜國輝攝）

民眾出發前做足車內消毒，但就怕肉眼看不見飄散在空氣當中的病毒，iRent領先租車業，宣布將集團旗下熱門車款Corolla Cross優先搭載「高效抗冠空氣清淨系統」，為車內空氣品質嚴格把關。

iRent汽車搭載的「高效抗冠空氣清淨系統」，將深紫外線晶片安裝在車內空調內，具有主動清淨功能，民眾無須自行操作，便可自動透過空調循環與持續照射，去除一般HEPA濾網，無法去除的0.3μｍ以下微塵病毒以及細菌，根據日本宮崎大學研究指出，運作5秒以上就可幫助抑制新冠病毒、流感病毒與腸病毒等高達99.9%，並持續釋放負離子達到活化空氣、去除異味等有害物質的淨化效果。

▲▼iRent,抗冠空氣清淨系統,共享汽車,同站租還車,Corolla,Cross,一家人開iRent出遊。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼車輛安裝「高效抗冠空氣清淨系統」，讓容易過敏或對氣味敏感，以及擔心疫情間接接觸的消費者免煩惱。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼iRent,抗冠空氣清淨系統,共享汽車,同站租還車,Corolla,Cross,一家人開iRent出遊。（圖／記者姜國輝攝）

民眾表示，「不只平常出遊，就連工作出去比較遠的地方也會有租車的習慣；由於家裡有長輩然後還有小孩，因此對於空氣清淨這部分會比較要求，iRent車裡有安裝抗冠空氣清淨系統的這項貼心服務，讓人覺得很放心。」

▲▼iRent,抗冠空氣清淨系統,共享汽車,同站租還車,Corolla,Cross,一家人開iRent出遊。（圖／記者姜國輝攝）

▲抗冠空氣清淨系統陸續應用在各大醫療院所、餐廳、百貨等防疫用途。（圖／記者姜國輝攝）

目前租車界唯一優先替消費者考量，iRent貼心的安裝「高效抗冠空氣清淨系統」，消除民眾疑慮，目前Toyota Corolla Cross已搶先搭載上線，其他同站租還車款如VIOS、YARIS、ALTIS與SIENTA等，也積極跟進中，租車免費大升級！

除此之外，iRent還有專業的後勤整備團隊，定期針對車輛進行清潔、消毒，提供消費者更高品質的環境，期盼能夠為乘客帶來不一樣的體驗，也讓全家大小安心出遊更安心。

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iRent抗冠空氣清淨系統防疫疫情租車出遊共享

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