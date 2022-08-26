【廣編】安心出行再升級！iRent搭載高效抗冠空氣清淨系統

▲ iRent「高效抗冠空氣清淨系統」提供更高規格、更有保障的用車環境，讓全家大小出行更加安心。



圖、文／iRent提供

iRent共享汽機車帶來更新穎、便捷的移動方式，在大環境受疫情影響的背景下，iRent有專業的整備團隊，定期針對車輛進行清潔、消毒，提供客戶更高品質、更安全、安心的用車環境，更宣告未來將在旗下同站租還的車輛中，陸續搭載由和泰集團與台塑集團協力開發的車內「高效抗冠空氣清淨系統」，為每一位用車會員及同行乘客帶來更清新的空氣，打造安全、舒適的車室空間。

iRent車內搭載的「高效抗冠空氣清淨系統」根據日本宮崎大學研究證實，運作5秒以上便可有效抑制新冠病毒、流感病毒與腸病毒等高達99.9%。

目前在車隊中最受消費者歡迎的跨界休旅TOYOTA COROLLA CROSS已搶先搭載，其餘各式車款也正陸續跟進中。搭載「高效抗冠空氣清淨系統」的iRent車輛將帶來更高規格的車室空間，不僅讓容易過敏或對氣味敏感的朋友免去煩惱，也讓家中有兒童或高齡者的家庭可以放心租用。

更多iRent搭載「高效抗冠空氣清淨系統」資訊，請參考：https://www.irentcar.com.tw/event/111event/3085/index.html