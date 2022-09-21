【廣編】寵粉無極限　「iRent感謝祭」千元禮包大方送

▲iRent感謝會員一路支持，特別舉辦「iRent感謝祭」活動回饋用戶，展現寵粉心意！

圖、文／iRent提供

iRent成軍八年，累積超過百萬會員，不僅在共享運具領域繳出不少亮眼成績，更持續以「顧客為先」的精神推出多項領先業界的服務。為讓客戶用車能更有保障，今年投注大量成本於同站租還車輛安裝「高效抗冠空氣清淨系統」，消除細菌與病毒威脅，獲得消費者廣大好評。並新增「iRent車況情報」功能，消費者可以於車輛預約前查看，或是用車時回報車況，讓用戶有更好的使用體驗；面對廣大的商務用車需求，推出iRent 企業公務車方案，帶來更高效、便利且環保的租車環境。同時，為回饋用戶與愛好iRent的粉絲長期支持，即日起宣布舉辦「iRent感謝祭」活動，要送出總價值高達1,500元的大禮包給每位會員朋友，展現寵粉心意，也感謝一路以來的相挺！

感謝用戶與「i粉」們長期以來的支持，iRent寵粉沒有極限，宣布自9/21起至10/21，舉辦「iRent感謝祭」期間限定活動。只要至活動網頁登錄會員手機號碼，即可領取兌換碼。於iRent APP中輸入兌換碼後，便可獲得汽機車時數共280分鐘的時數折抵券大禮包，總價值1,500元。折抵券採現領現用，11/15前周周用車皆可享優惠，歡迎會員朋友們盡速上網領取，收下這份感謝禮；也邀請尚未體驗過iRent共享汽機車的朋友們，趁這波期間限定活動盡速申辦，領取好禮！

「iRent感謝祭」活動官網及折抵券使用相關資訊，請上：https://www.irentcar.com.tw/irentarigato