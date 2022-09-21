　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

▲▼魏姓男陸配（右）攜帶金華火腿月餅入境，因違反非洲豬瘟防疫措施被罰鍰20萬元，由妻子（中）作保辦理分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲魏姓男陸配（右）攜帶金華火腿月餅入境，因違反非洲豬瘟防疫措施被罰鍰20萬元，由妻子（中）作保辦理分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名魏姓男陸配今年7月搭機來台，被查獲攜帶內餡為金華火腿的月餅入境，因違反非洲豬瘟防疫措施而被罰鍰20萬元，他怪罪機場延誤托運行李出關，以致檢疫犬收班沒及時嗅聞行李提醒，讓他感覺被「釣魚」辦案，因此提起訴願抗罰，仍被移送行政執行署新北分署強制執行催繳，魏男被限制出境、出海，為求順利返回香港工作，日前由妻子作保辦妥分期付款，才得以解除出境限制。

魏男今年（2022年）7月28日從香港搭機來台，在桃園機場走免申報櫃檯入境，海關關員從X光機發現他行李疑有禁止攜帶入境的肉製品，攔下查驗行李中的2盒月餅，確認其中1盒內餡是豬肉做的金華火腿，魏男因違反非洲豬瘟防疫措施，被罰鍰20萬元，次月被移送新北分署強制執行。

新北分署發現魏男是陸配，在台灣沒有財產可以執行，因此限制他出境、出海。魏男接獲新北分署催繳通知，日前親赴新北分署協商，他喊冤說2盒月餅是香港的朋友送機時給他的伴手禮，他塞進托運行李沒細看，不知道含有禁止入境的豬肉製品。

魏男還抱怨，入境當天唯獨他的托運行李比同機旅客晚了45分鐘才出現在輸送帶，機場的德國警犬（應為農委會派駐機場的檢疫犬，桃園機場檢疫犬以米格魯、拉布拉多和米克斯為主，沒有德國警犬）已收班，魏男認為若行李準時送上輸送帶讓警犬嗅聞，就能提早發現含有豬肉餡的月餅，讓他可以及時處理免於受罰。

魏男表示，挨罰當下覺得被「釣魚」辦案，因此提起訴願請求撤銷裁罰，或減少罰鍰金額，魏男並出示訴願書為證，他表示在香港公司擔任支付網相關業務的發展總監，要扶養2名未成年子女，有出境工作的需要。

新北分署認為魏男誤解非洲豬瘟防疫措施與不必受罰相關規定，且提起訴願期間，強制執行不因此中斷，經詳細解說後，魏男由妻子作保，辦妥10期分期付款繳清罰鍰，新北分署解除對魏男的出境限制，並呼籲全民共同防堵非洲豬瘟，切勿攜帶豬肉製品或郵寄豬肉製品入境，以免受罰又使防疫工作出現破口。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
中華大學原諒高虹安！四叉貓抓「道歉片1細節」：花12小時有夠
快訊／基隆父子沙灘戲水　父突遭大浪捲走死亡
又要變天！「雨彈連轟3天」　三區雨最猛時段曝
搶修新進度！台鐵花蓮-鳳林、台東-富里「明復駛」
快訊／台南2警搏匪殉職　銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理
快訊／台61線又出事！　2車追撞現場嚴重回堵
豪乳網紅換iPhone 14「舊機賣34萬」眾人搶　因她私密
沒水電怎過活？彰化小兄妹曝「叔叔買水擦澡」　令全場淚崩
央行明若升息半碼　首購族利率飆破1.81%「每年多繳7000

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆父子大武崙沙灘戲水　父遭大浪捲外海...救起送醫不治

帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

快訊／西濱梧棲段又出事！2貨車追撞1人受傷　回堵嚴重

職軍男狂拍肉照傳推特！被逮喊「是藝術」　自爆找SM同好：我是M

婦人豪邁投資紅酒「一次匯2百萬」　警察出奇招喚醒她的發財夢

台61線林口段4車追撞　2駕駛受困車內！警消急救出送醫

工人外牆施工墜樓身亡　「沒有安全措施」市府開罰27萬勒令停工

椎間盤突出求助整骨！　7次後「尿尿無感」緊急手術...無照熊大師GG了

夾帶422枚瑕疵章牌出場被攔查　中央製幣廠員工涉貪下場曝

快訊／台61林口段4車連環撞！「貨車追尾巴士」全線封閉

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

快訊／基隆父子大武崙沙灘戲水　父遭大浪捲外海...救起送醫不治

帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

快訊／西濱梧棲段又出事！2貨車追撞1人受傷　回堵嚴重

職軍男狂拍肉照傳推特！被逮喊「是藝術」　自爆找SM同好：我是M

婦人豪邁投資紅酒「一次匯2百萬」　警察出奇招喚醒她的發財夢

台61線林口段4車追撞　2駕駛受困車內！警消急救出送醫

工人外牆施工墜樓身亡　「沒有安全措施」市府開罰27萬勒令停工

椎間盤突出求助整骨！　7次後「尿尿無感」緊急手術...無照熊大師GG了

夾帶422枚瑕疵章牌出場被攔查　中央製幣廠員工涉貪下場曝

快訊／台61林口段4車連環撞！「貨車追尾巴士」全線封閉

高雄老市場有新靈魂！「埕市鹽遊會」4大系列活動週末開跑

洪一峰遺孀整理家中遺物　意外發現「家族驚人背景」！

雌激素不足易發胖？營養師教「吃3類食物」補充　還能抗氧化、美肌

蠟筆小新迷快看！最新「21款限量周邊」來了　餅乾盒存錢筒超Q

獸父性侵3歲養女！「妳長大了」逼摸鳥蹂躪7年　射精在紙杯讓她看

30歲不會煮水餃！「倒垃圾婆婆心疼」人妻嗆夫媽寶　網卻揪1點狂酸

訪問／日團Lead越洋心繫地震災情　齊聲喊：台灣粉絲很重要

非她不娶！陳大天感性告白女友　劉樸感動落淚：嫁了

台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

U23／響尾蛇陳聖平加入！中華28人培訓名單含9中職準新秀

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

社會熱門新聞

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

即／苗栗特斯拉高速撞機車　騎士噴飛不治

小弟迎假釋大哥放鞭炮叫囂罵警　台南第二監獄回應了

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！結局超展開

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

和美小兄妹遭斷水2個月！自來水公司今復水

生母拒養和美小兄妹　可憐內情曝光

更多熱門

相關新聞

大陸豬屍驗出非洲豬瘟 　金門豬肉禁止輸台

大陸豬屍驗出非洲豬瘟 　金門豬肉禁止輸台

金門動植物防疫所13日下午接獲金門岸巡的報案，在金寧后沙岸邊發現一具從境外漂流而來的豬隻屍體，金門動植物防疫所將豬屍就地焚毀外，也將樣本送往家畜衛生試驗所後，結果驗出非洲豬瘟陽性反應，於是公告從15日到9月22日凌晨，金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣及其他離島。

又有中國病死豬海漂至金門　應變中心：檢測確認感染非洲豬瘟

又有中國病死豬海漂至金門　應變中心：檢測確認感染非洲豬瘟

移民署屏東縣服務站創意胸章　防範非洲豬瘟

移民署屏東縣服務站創意胸章　防範非洲豬瘟

林智堅論文雙殺後首提訴願　教部：依規定審議

林智堅論文雙殺後首提訴願　教部：依規定審議

防堵非洲豬瘟　農委會秋節加強查緝豬肉產品入境

防堵非洲豬瘟　農委會秋節加強查緝豬肉產品入境

關鍵字：

非洲豬瘟肉製品檢疫犬桃園機場罰鍰訴願

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面