帶金華火腿月餅入境挨罰20萬　陸配抗罰！還怪行李晚45分鐘送到

▲魏姓男陸配（右）攜帶金華火腿月餅入境，因違反非洲豬瘟防疫措施被罰鍰20萬元，由妻子（中）作保辦理分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名魏姓男陸配今年7月搭機來台，被查獲攜帶內餡為金華火腿的月餅入境，因違反非洲豬瘟防疫措施而被罰鍰20萬元，他怪罪機場延誤托運行李出關，以致檢疫犬收班沒及時嗅聞行李提醒，讓他感覺被「釣魚」辦案，因此提起訴願抗罰，仍被移送行政執行署新北分署強制執行催繳，魏男被限制出境、出海，為求順利返回香港工作，日前由妻子作保辦妥分期付款，才得以解除出境限制。

魏男今年（2022年）7月28日從香港搭機來台，在桃園機場走免申報櫃檯入境，海關關員從X光機發現他行李疑有禁止攜帶入境的肉製品，攔下查驗行李中的2盒月餅，確認其中1盒內餡是豬肉做的金華火腿，魏男因違反非洲豬瘟防疫措施，被罰鍰20萬元，次月被移送新北分署強制執行。

新北分署發現魏男是陸配，在台灣沒有財產可以執行，因此限制他出境、出海。魏男接獲新北分署催繳通知，日前親赴新北分署協商，他喊冤說2盒月餅是香港的朋友送機時給他的伴手禮，他塞進托運行李沒細看，不知道含有禁止入境的豬肉製品。

魏男還抱怨，入境當天唯獨他的托運行李比同機旅客晚了45分鐘才出現在輸送帶，機場的德國警犬（應為農委會派駐機場的檢疫犬，桃園機場檢疫犬以米格魯、拉布拉多和米克斯為主，沒有德國警犬）已收班，魏男認為若行李準時送上輸送帶讓警犬嗅聞，就能提早發現含有豬肉餡的月餅，讓他可以及時處理免於受罰。

魏男表示，挨罰當下覺得被「釣魚」辦案，因此提起訴願請求撤銷裁罰，或減少罰鍰金額，魏男並出示訴願書為證，他表示在香港公司擔任支付網相關業務的發展總監，要扶養2名未成年子女，有出境工作的需要。

新北分署認為魏男誤解非洲豬瘟防疫措施與不必受罰相關規定，且提起訴願期間，強制執行不因此中斷，經詳細解說後，魏男由妻子作保，辦妥10期分期付款繳清罰鍰，新北分署解除對魏男的出境限制，並呼籲全民共同防堵非洲豬瘟，切勿攜帶豬肉製品或郵寄豬肉製品入境，以免受罰又使防疫工作出現破口。