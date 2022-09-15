又有中國病死豬海漂至金門　應變中心：檢測確認感染非洲豬瘟

▲海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性分布圖。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

金門又見中國海漂病死豬！非洲豬瘟中央災害應變中心今（15）公布，前天（13日）漂到金門海岸病死豬的檢驗結果，呈現非洲豬瘟陽性，基因片段序列分析結果顯示，與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%，由於金門縣地理位置非常接近中國，推估病死豬也是來自中國，為確保產業安全，金門豬隻及其產品，禁止輸往台灣及其他離島1 週，確認無疫情蔓延，才可解除管制。

農委會動植物防疫檢疫局指出，9月13日下午接獲海巡署第12巡防區通報，於金寧鄉后沙沙灘發現1隻豬隻屍體，防檢局隨即聯繫金門縣動植物防疫所派員了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

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應變中心指出，因應海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣防疫所已針對發現地點半徑3公里內10處養豬場進行訪視，目前豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。

應變中心統計，自2018年12月30日起，海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例（含本案例）共17例（金門縣14例，連江縣2例及新北市1例）。

應變中心也呼籲，亞洲地區非洲豬瘟疫情仍屬嚴峻，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒民眾至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返國，以免受罰，同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。