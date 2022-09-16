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大陸豬屍漂海岸「驗出非洲豬瘟」 　金門豬肉9／15至9／22禁止輸台

▲金門防疫所人員到現場採樣漂流豬屍檢體，就地焚化掩埋。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門防疫所人員到現場採樣漂流豬屍檢體，就地焚化掩埋。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚 、翁子皓／金門報導

金門動植物防疫所13日下午接獲金門岸巡的報案，在金寧后沙岸邊發現一具從境外漂流而來的豬隻屍體，金門動植物防疫所將豬屍就地焚毀外，也將樣本送往家畜衛生試驗所後，結果驗出非洲豬瘟陽性反應，於是公告從15日到9月22日凌晨，金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣及其他離島。

金門岸巡13日下午4時，在金寧后沙岸邊發現一具從境外漂流而來的豬隻屍體。金門動植物防疫所人員獲報後不敢大意，立即到現場執行檢體採樣及消毒作業，就地將豬隻屍體焚化掩埋，並徹底消毒周邊區域。行政院農業委員會家畜衛生試驗所14日收到檢體樣本，昨（15）日以聚合酶鏈反應檢測後，確認該漂流豬屍身上有非洲豬瘟病毒。

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▲金門防疫所人員到現場採樣漂流豬屍檢體。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門防疫所人員到現場採樣漂流豬屍檢體。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣縣府建設處表示，已對接觸到該漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒措施，另外金寧鄉公所獸醫師針對案發地點半徑3公里內的養豬場進行健康訪視，檢查了8戶共計1983頭豬隻，所幸目前豬隻健康狀況安全無虞， 由於該地區地理位置非常接近大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂到沿岸。

金門動植物防疫所首長樊德正表示，動植物防疫檢疫局公告從9月15日到22日凌晨止「金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣及其他離島」，管制7天，後續相關防疫檢查如結果正常，將在9月22日解除公告。

▲金門防疫所人員到現場採樣漂流豬屍檢體，就地焚化掩埋。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門防疫所人員到現場採樣漂流豬屍檢體，就地焚化掩埋。（圖／記者林名揚翻攝）

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