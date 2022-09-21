「台中，您還好嗎？」　蔡其昌公布第2波CF

記者游瓊華／台中報導

九合一選舉持續升溫，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天公布第二波競選廣告，主題訂為「台中，您還好嗎？」從黑白色調影像，談到空氣、交通、社宅用地、兒虐等議題，要台中市民回想過去4年生活過得好不好，影片結尾轉為彩色提到台中必須動起來，讓行動派的蔡其昌來做事。

對此，台中市政府表示，歷來不同調查顯示，市民認為台中是幸福城市，並具有光榮感，也是最宜居的城市之一，市府會為市民努力推動好生活，至於對候選人的競選影片，沒有評論。

▲蔡其昌公布第2波CF「台中，您還好嗎？」5立委齊轟媽媽市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



今天記者會蔡其昌本人沒有出席，由同黨立委張廖萬堅、何欣純、黃國書、莊競程、林靜儀等人主持CF發表會，五位立委也針對天下、遠見雜誌等滿意度調查，砲轟盧秀燕施政評比屢次墊底，多項重大建設多次流標、停擺。

▲民進黨台中市長參選人蔡其昌公布第2波CF「台中，您還好嗎？」影片用黑白色調為開頭。（圖／記者游瓊華翻攝）



選戰進入倒數兩個月，蔡其昌上午也舉辦大台中計程車業挺蔡其昌後援會成立大會，超過500位計程車運將齊聚烏日日出停車場，每輛計程車也貼上「行動派貼紙」力挺蔡其昌。

蔡其昌現場也提出計程車相關政見，包括未來當選後敬老愛心卡搭乘計程車的使用額度將再提高、市府補助計程車裝設多元支付設備、多元支付的普及率達到全台第一，讓消費者提高乘車意願。蔡其昌也重申參選市長的政見，若當選市長，國中、小營養午餐免費，有小孩的家庭，就學九年就可省下約10萬元，65歲以上長者健保補助福利只會多、不會少，將會擴大敬老愛心卡使用範圍，以及4年內興建8000戶社會住宅加上擴大租屋補助範圍，讓青年朋友跟租屋族群減輕負擔，也提出30公里水岸綠廊；交通部分提到市政路全段開通，漢翔路加速開通，紓解東西向道路壅塞問題，優化台74線匝道及增設交流道、國道一號與74號道路立體銜接及后里至大雅段拓寬，打造台中大環等，推動台中建設發展。