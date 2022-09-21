▲曾任三總統御醫！心臟權威姜必寧逝，享耆壽93歲。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

曾任三任總統御醫的台北榮總前副院長姜必寧今（21）日過世，享耆壽93歲。他曾以心臟專家身份加入蔣介石醫療小組，之後升任蔣經國、嚴家淦醫療小組召集人，為了蔣經國健康更是24小時待命。20年前退休後依然向學不輟，直至去年仍在看診，且自行用電腦輸入病例。今日逝世消息傳出，醫界無不深深感念。

姜必寧醫師為國防醫學院醫科48期畢業，曾任英國皇家內科學院院士、美國心臟學院院士、北榮內科部主任北榮、內科部心臟內科主任與北榮副院長。任內曾引進心臟生理檢查術與相關設備，完成第一例經皮冠狀動脈氣球擴張血管成型術，並成立心臟超音波檢查室、運動心電圖室，引進永久性心臟節律器。另獲得台灣十大傑出青年獎。

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振興醫院營養治療科主任蔡世澤，是姜必寧擔任北榮內科部主任帶領的第一屆總醫師，與姜必寧的淵源極深。他回憶當時北榮正處於轉型期，一撇過去軍醫院風氣，陸續招收許多外校學生。在姜必寧擔任副院長任內，也用英美所受訓練鼓年輕人，更開辦陽明臨床醫學研究所，提供醫師轉攻博士管道，扭轉過去以服務為導向的醫院風氣。

▲心臟權威姜必寧。（圖／翻攝財團法人心臟醫學研究發展基金會官網）

蔡世澤受時談及恩師，「他出身不錯，有人文氣質，英文也很好，各方面都是不簡單的醫生。」也因為行事風格溫文儒雅，加上中英文學識淵博，與各界交流無礙，進而被蔣夫人賞識擔任御醫。姜必寧也於回憶錄中寫道，蔣經國晚年可謂「油盡燈枯」，因患有糖尿病、視網膜出血、心臟等多重併發症，在擔任醫療小組召集人10年間，自己都需24小時待命，以免總統健康惡化。

蔡世澤最後一次見到姜必寧是在去年，契機是在病後覺得時日無多，希望找老學生聚一聚。蔡世澤提到，姜必寧雖然未升任院長，但在擔任副院長期間也讓北榮脫胎換骨。自己雖與老師不同科別，但在跟診與討論病例期間，在對於重症整合治療上，也受到很深的影響，「他成就經歷非凡，大概不會有一個醫生有這樣一個閱歷。」

回顧姜必寧學術生涯，曾有2次公費留學經驗，先是赴英國倫敦大學心臟研究院及及英國國立心臟醫院專攻心臟學，在三總發展心導管技術，之後又復美國密西根大學醫學院研究心臟病學，發表學術論文200多篇。其中1969年發表於美國《內科醫學》的「心室早期收縮與冠狀動脈的關係」論文，與1970年發表於《循環學》雜誌的「猝死的原因」，都是十大最常被引用論文之一，也奠定他在心臟科的權威地位。