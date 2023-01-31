「忘掉高虹安、張善政」　他點出民進黨2024「翻身仗」關鍵

▲李正皓點出民進黨2024要打「翻身仗」的關鍵。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2022久合一大選民進黨慘敗，敗選檢討聲浪不斷，為了2024能打一場「翻身仗」。時事評論員李正皓30日就透過臉書指出民進黨打「翻身仗」的關鍵，就是「輕政治、重民生」。

李正皓指出，2024年民進黨如何打一個翻身仗，就是放下政治，忘掉新竹市長高虹安、桃園市長張善政，好好專注在人民有感的事務上。他也舉例「什麼事人民有感？」，他提到吃早餐時看到「加蛋加15塊」，就讓他「非常有感」，理智線斷掉的那種有感，，蛋價一台斤從原本35塊上下到現在的50塊上下，而且從選前到選後都是如此，他大嘆，這怎麼可能沒有民怨？

至於什麼事「人民無感」，李正皓表示，就政治的操作來說，如果在選舉最激烈的時候，打高虹安跟張善政都沒有用，那選舉已經結束的現在，打他們怎麼會有用？「這就是無感」，他認為，選民用選票告訴民進黨的是，「我們知道高虹安公積金有問題、我們也知道張善政的研究報告很奇怪，該交由司法處理的就讓司法來處理，但迫在眼前的民生問題誰來幫我們解決？這總該是民進黨要負責吧？」

李正皓提到，民進黨2022年會輸的原因他分析很多，疫苗採購、快篩缺貨、民生經濟、通膨問題、戰爭恐懼，上述這些議題有的會隨大選落幕而消失，但有的會持續到2024年總統選舉，內閣改組的新氣象絕對不是單純的人事更迭，更重要的是做了什麼事、解決了什麼民生問題？他強調「輕政治、重民生」，是民進黨2024年能否打一個翻身仗的重要關鍵。