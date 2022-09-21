高虹安偷改論文被抓包　民進黨團酸誠信：有瑕疵就誠實面對

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，她20日開記者會出示校方文件自清，強調有引註資策會的論文來源，但遭抓包出示的參考文獻根本是事後加工。對此，民進黨團副幹事長黃世杰表示，他不會否認高虹安掛第一作者，對於論文有很大的貢獻，但不表示可以用傲慢的態度硬拗，將要求經濟部、資策會務必依照法律的規定來走，學術使用也要取得授權及同意。他說，最根本的是誠信的問題，「過去有過瑕疵就誠實的面對！」

高虹安昨天大動作舉行記者會，澄清自己絕無抄襲，博士論文可被檢驗，且被指控抄襲的資策會論文她是第一作者，也有引註資策會的論文來源，然而，週刊後爆出高虹安論文在今年9月17日凌晨2點33分有進行修改，偷偷把抄襲資策會合著論文的部分，加入到參考文獻，不只如此，在謝詞部分，原本也沒有註明此博論是源自於資策會的科專計畫，但修改版也補上相關的敘述。

對此，民進黨立法院黨團今天舉行「偷吃擦嘴被抓包，高虹安公然說謊！偷改論文企圖以假亂真」記者會，黃世杰質疑，高虹安口試是用哪個版本的論文？指導教授給她學位的時候，知道這些事情嗎？這是非常核心的學術倫理的問題，學生寫論文不是不能補救瑕疵，但是最根本的是誠信的問題，「過去有過瑕疵就誠實的面對！」高虹安昨天用逃避、掩蓋的方式，好像這個引註來源一開始就存在，還訴諸政治語言說「你相信學校還是相信媒體」。

黃世杰說，他也是台大學生，過去也念過很久的台大，但是他絕對不會說「我相信台大」，因為一個真正的台大人，在學校裡面是對真理、學問的追求，校方只是一個行政機關而已，也有可能做錯，高虹安應該正面說明，自己當初做了什麼、現在可以怎麼彌補、如何面對這些被剽竊及利用的人，昨天高在記者會中姿態很高，「不知道在高什麼」，請她誠懇面對，如果她論文沒問題，也沒有人能夠把這些揭發出來。