駁「小英女孩」標籤　黃珊珊：有人願意禮讓難道要拒絕？

記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊在接受媒體專訪時，談到被猛貼「小英女孩」標籤一事時說，如果遇到總統蔡英文，「我會對她說，我不是小英女孩」。對此，黃21日受訪時說，當時她是代表親民黨參選立委，立委選舉是單一選區，要爭取所有選票，「這個人說願意支持妳、願意禮讓妳，我要說你不可以禮讓嗎？」

▲黃珊珊21日舉辦「永續台北」政策記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

「各位，我當時是代表親民黨參加立委選舉。」黃珊珊說，立委選舉是單一選區，所有人的票都要爭取，如果有政黨認為我是優秀人員，願意禮讓，她在選舉時也只能說謝謝。

黃珊珊說，如果在選舉要爭取所有的選票，這個人說願意支持妳、願意禮讓妳，「我要說你不可以禮讓嗎？還是怎樣？我應該說謝謝吧？這等於我就變成他嗎？不會吧？」

黃珊珊表示，大家都把事情想得非常複雜，事情就是我在參選，我當時是代表親民黨選立委，宋主席在選總統，這是在正常不過的事

另外，根據震傳媒民調的結果，國民黨「棄珊保安」策略似乎奏效？黃珊珊說，那個數字只差不到1%，誤差範圍內，都是參考。第二，民調問的方式是「排除黃珊珊後會投給誰」，這種問話的方式不客觀，民調就是參考，但也不用太有針對性，還是回到每一個人都要爭取每一個人的支持。