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高虹安「不像中華夜間部」惹議　沈慧虹：讀書不是菁英傲慢的資本

高虹安道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）

▲高虹安今天上午為失言道歉。（圖／翻攝高虹安媒體群組）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安20日舉行記者會駁斥抄襲疑雲，會中自稱「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」挨轟歧視，後來鞠躬道歉，由於高10月6日正好要去中華大學演講，不少網友紛紛到活動宣傳貼文下「朝聖」，而民進黨新竹市長參選人沈慧虹則透過臉書有感而發說，媽媽曾因不會寫名字被嘲笑，讀書和教育是讓自己能夠成為更好的人，不是成為菁英傲慢的資本。

高虹安昨天表示，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性」，但酸新竹市前市長林智堅的話卻挨轟學歷歧視。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安昨天酸林智堅發言被質疑學歷歧視。（資料照／記者屠惠剛攝）

由於高虹安10月6日正好要去中華大學演講，題目為「數據科學與國家城市治理」，相關資訊上周也由中華大學學生會公布在臉書，藝人柯宇綸在貼文底下留言說，「來幫夜間部的同學加油，你們都很棒」，其他網友也紛紛提到，「先朝聖，中華大學一定要邀請一個瞧不起中華大學的立委喔」、「羞辱新竹在地的大學還想選當地市長，如果還會上，那就太神奇了」、「中華大學直到今天才聽到高虹安的真心話」、「你各位中華大學的同學真的要心存感激啊！榜首來了。」

對此，高虹安今天上午回應，綠營只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉，斷章取義、帶風向、轉移焦點的做法令人遺憾，但對於對中華大學師生造成困擾，誠摯地向中華大學師生表達歉意，她以後會更謹慎用詞。

沈慧虹則透過臉書表示，高虹安不能理解能夠讀書是多麼幸運的一件事，當她坐在書桌前，自詡靠著自己的努力，衣食無虞、心無旁騖地完成學位的時候，家境不好的孩子，在讀書之餘還要幫助家計，可能學業成就不如高候選人，但那也是他們辛辛苦苦完成的學業，這番傲慢自負的話，令自己想起沒機會讀書、被無情嘲笑的媽媽。

沈慧虹回應，幾十年前，媽媽在郵局需要填一張單子，媽媽不會寫自己的名字，想請櫃檯人員幫忙，沒想到換來取笑「誰叫妳不讀書？」母親說她當時笑笑回應「我不是不讀，我是沒機會讀」也堅定看著對方「我女兒以後會比你好」；讀書和教育是讓自己能夠成為更好的人，能夠貢獻所學給社會，幫助需要幫助的人，不是成為菁英傲慢的資本，她也從來不會因為學歷而去貶低任何人的價值。

▲林智堅、沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹感慨讀書不該成為菁英傲慢的資本。（資料照／記者陳凱力翻攝）

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