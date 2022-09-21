新冠肺炎病毒從武漢外洩？　陳時中：目前為止可能性最高

記者呂晏慈／台北報導

前聯電董事長曹興誠、民進黨台北市長參選人陳時中20日接受「筱君台灣plus」網路節目訪問，曹批評新冠肺炎病毒是中國弄出來的，企圖藉此「以疫謀統」，引發討論。對此，陳時中21日受訪表示，中國沒辦法排除病毒是從武漢的實驗室外洩出來的可能性，全世界都高度懷疑；另對於國民黨立委李德維、洪孟楷等人至地檢署告發陳時中，他說，「到底是誰瀆職，大家到法院可以見一下真章啦」。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中今天上午出席教育政策公布記者會後接受媒體聯訪說，Covid-19病毒是不是從武漢的實驗室外洩出來，全世界都是高度懷疑，中國也沒有辦法排除這樣的可能性，到目前為止還是認為這樣的可能性是最高的。

媒體關注，為什麼傳出疫苗採購價格比全世界貴了70億，現在已經打了為什麼不能公開價格？陳時中說，台灣是講話算話的國家，當初合約簽保密5、10年，現在講說不打疫苗就要公布出來，這樣會變成講話不算話的國家，單純是信用、講話算話的態度，此外，疫苗價格的變化當然很多，過去國民黨主席朱立倫曾說「再貴都要買」，還好自己當初沒有聽他的話，還是有好好協商。

媒體追問，昨天台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安回應博士論文涉抄爭議，以「你相信慈濟還是衛福部」作為舉例一事，陳時中直言，大家都是有智慧的成年人，對於訊息的接收是根據對事實的判斷、以往的經驗，大家都有獨立判斷的能力，而不是單一「你相信什麼或不相信什麼」的二分法；至於總統蔡英文今天拜訪證嚴法師，他說，總統對社會上有貢獻的人，往往會跟他們見面，參考他們的意見並給予鼓勵。