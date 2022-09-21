快訊／陳時中首提教育政策牛肉　高中共聘教師、補助學生社團

▲陳時中今天發表教育政策未來規劃方向。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

首都選戰倒數兩個月，民進黨台北市長參選人陳時中21日公布教育政見，針對國小代理教師比率高、高中多元師資不足、幼兒園師生比過高等現況，提出3大面向政策主張，要降低代理教師比率、高中共聘師資、編列經費調降幼兒園師生比，並由市府設立獎項、補助讓技職教育導向健康的方向，還要補助開辦各類學生體驗及社團活動，以提升教育品質。

陳時中今天上午出席教育政策公布記者會，他說，教育是百年大計，其政策主張目的是補足現行不足之處。該政策主軸涵蓋「鞏固教學根基」、「培植創新教育」、「每一個學生都重要」3大面向，其中，他主張足額聘用國小師資，降低代理教師比率至8％以下並補足行政人力，高中由教育局規劃共聘多元師資，並逐年編列經費降低幼兒園師生比，目標4年內100所師生比從現在1比15調降至1比12。

陳時中透露，他特別向台南市長黃偉哲取經，針對培植創新教育面向，他主張改善技職體系學用落差，並設置「多元創新教育園區」，補助開辦各類學生體驗及社團活動，同時強化數位學習環境，深化英語多元學習；另對於特教學生，他主張充足助理員補助數額，引進業師提升學生的就業技能，另應強化數位學習扶助服務，增置數位數位學習夥伴、雙語數位夥伴制度，協助學習不利的學生。

陳時中感慨說，以前教育的目標是「會讀書」，但現在還要有才藝、具備語言及數位能力，更要重視身心靈發展，而不是像以前的教育是追求「標準化」、「這對不對」，如今教育已經在翻轉中，要讓小孩們快樂、多元學習，儘管108課綱爭議很大，但是其在在標榜，已經從標準化的教育走到因材施教，個人的能力及特色都要受到重視。

陳時中補充，對於老師、教學者的支持很重要，唯有如此才能產生整體教育力量，並應該對家長予以支持，因此他提出安親、夥伴的學習方式，教育已經在進步中，將來市政府一定會全力來做，支持老師和學校。

今日記者會包含台北市家長會長團體聯盟理事長黃明德、全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱、樂學領袖教育平台協會理事長徐巨龍、陳時中競選總幹事吳思瑤、發言人林楚茵、黨籍議員劉耀仁、李建昌、陳賢蔚、議員參選人王孝維、林延鳳、趙怡翔、洪婉臻、吳郁瑾等人都到場。