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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當市長要拆64座蔣介石銅像？　陳時中：不會強硬的來做

記者呂晏慈／台北報導

台北市教育局統計至去年3月止，全市學校仍保有64座蔣介石銅像，民進黨台北市長參選人陳時中21日接受媒體訪問時表示，法律規定要移除，但是不會強硬、快速的來做，還是要有相對的溝通。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中今日(9/21)發表教育政策未來規劃方向，強調當選之後會在暨有教育基礎上去加強改進。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中今天上午出席教育政策公布記者會，媒體會後關注，台北市學校仍有64座蔣介石銅像，促轉會過去曾批評，此違反《促進轉型正義條例》，陳時中若當選市長是否會移除銅像？陳說，這要兼顧整體社會發展，依法行政，法律規定要移除，但是不會強硬、快速的來做，還是要有相對的溝通。

媒體並問及，陳時中提出教育政策，對於英語教育多所著墨，但未提到台語教育？陳解釋，母語教育有既定的政策方向，台北要走向國際化，這是重點項目，因此他特別提出來強調一下。

另對於網路媒體《菱傳媒》今天公布最新民調，國民黨參選人蔣萬安獲35.24%支持、陳時中34.94%、黃珊珊24.79%，但黃珊珊特別在年輕族群受歡迎，陳時中說，整體來說，選舉就是要爭取信任、透過政策讓人民覺得有希望，進而做一些政策調整也是有幫助，民調有參考價值，但不是最後結果。

▲▼大直高中,蔣介石銅像,蔣中正銅像。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市不少校園仍然有蔣介石銅像豎立。（圖／記者袁茵攝）

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